Conversaciones abiertas para ocupar el mercado

El Ayuntamiento de Soria mantiene conversaciones abiertas con las empresas interesadas en la gestión de la planta gourmet del nuevo mercado. El alcalde, Carlos Martínez, explicó que hasta el mes de mayo no se decidirá si se opta por un procedimiento negociado o por una nueva licitación para adjudicar el espacio. Con respecto a los puestos de fresco vacantes el regidor confirmó que hay interesados y que la adjudicación se realizará vía resolución o por medio de la Junta de Gobierno.



«Estamos hablando con distintas empresas que han mostrado interés para explicarles las condiciones económicas y técnicas que recoge el pliego», apunta el alcalde. «En el momento que podemos tener claro el posicionamiento de las empresas se tomará una decisión, bien un nuevo pliego o abrir ese procedimiento negociado para que sea ocupado en idénticas condiciones a las recogidas en el pliego desierto», aseveró. Martínez incidió en que el objetivo del Ayuntamiento «es que para el verano podamos tener la planta de arriba en pleno funcionamiento». «Nos vamos a dar este mes de abril y principios de mayo para poder tomar esta decisión y habilitar un procedimiento u otro», subrayó.



En cuanto a las conversaciones mantenidas con los empresarios, el alcalde desveló que «parece ser que no hay grandes condicionantes». «Es más una cuestión de desconocimiento de la situación real del mercado y de la oportunidad que se podría generar con todo el entorno», incide. En este sentido, el máximo responsable del Ayuntamiento de Soria reconoció que «si en algo hemos fallado es precisamente en no darle la promoción y la publicidad suficiente para conocer las instalaciones». «Con la apertura son muchas las empresas que han visto las instalaciones, han visto la oportunidad y se han acercado a ver las condiciones del pliego», informó.



El Ayuntamiento mantiene la idea de que se licite toda la planta superior en un conjunto (cafetería y ocho puestos). «Todos los que nos han venido a ver coinciden en que es necesario una gestión integral», destaca.



En cuanto a los cinco puestos vacantes de la planta inferior, el alcalde de Soria, señaló que «está habiendo un goteo» de personas interesadas en las condiciones de los puestos. «En función de la demanda que vayamos teniendo, los sacaremos vía resolución de Alcaldía o vía Junta de Gobierno Local mediante un procedimiento negociado», advirtió. Ahora mismo, según reconoció el alcalde, hay interés por cuatro de los cinco puestos vacantes.



En cuanto al aparcamiento de la calle Doctrina, Martínez recordó que, por el momento, la decisión de la empresa adjudicataria (Simply) pasa porque la infraestructura tenga «carácter gratuito» con el objetivo de «generar una dinámica de afluencia de clientes con cierta comodidad». El alcalde indicó que desconoce hasta cuándo se mantendrá esta circunstancia, pero que posteriormente la empresa se tendrá que acoger a los precios marcados en el pliego de condiciones. En cuando a las ofertas que pudiera hacer la empresa, el regidor recordó que en el inaguración ya anunció la intención de permitir una estancia de dos horas en el aparcamiento a cambio de al menos 15 euros de compra.

Por último, Martínez hizo referencia a la financiación del proyecto. El Ayuntamiento ya tiene la intervención justificada ante la UE, pero todavía no ha recibido el 100% de los 4,2 millones comprometidos. «Hay una reserva de Europa de un 5% que todavía no está, ahora mismo estamos con la justificación que ya hemos trasladado de manera oficial y están llevando a cabo el análisis pormenorizado», explicó. El regidor recordó que desde la capital se justificó obra por un valor superior a la subvención concedida por lo que si la UE considera que alguno de los elementos no entra dentro de la subvención no tendría porque haber una pérdida de fondos. «De momento hay una relación técnico-administrativa de cruce de cartas y no hay ninguna resolución», aseguró