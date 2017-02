Condenan a Tragsa a contratar como fijos discontinuos a tres trabajadores

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha estimado el recurso de suplicación de tres trabajadores eventuales de la empresa Transformación Agraria SA (Tragsa) para que sean contratados como fijos discontinuos.



El fallo de la resolución judicial revoca la sentencia del Juzgado de lo Social de Soria que no reconoció la condición de los trabajadores como fijos discontinuos al considerar la juez que no había quedada acreditado el requisito imprescindible de haber cumplido las dos campañas de incendios por la falta de documentación achacable a la empresa al no haber incorporado algunas adendas.

Con estas tres sentencias, Tragsa se ha visto obligada en ocho ocasiones a contratar como fijos discontinuos a otros tantos trabajadores eventuales. La representación legal de estos empleados presentó la demanda de ocho trabajadores. Sin embargo, las resoluciones judiciales fueron diferentes por parte del Juzgado de lo Social de Soria.



Este órgano judicial condenó a la empresa Transformación Agraria SA a contratar a cinco trabajadores eventuales como fijos discontinuos al estimar las demandas interpuestas por su representante legal.



La sentencia del Juzgado de lo Social reconoció los argumentos de los trabajadores en los que concurría la acreditación de que han realizado dos campañas consecutivas de extinción de incendios en la campaña de verano de la Brif, requisito exigido para adquirir la condición de fijo discontinuo, al margen de otras tareas adicionales de prevención de incendios que hubieran podido desempeñar.



Los cinco trabajadores que reclamaron sus derechos y la conversión de los contratos temporales en fijos discontinuos ante el Juzgado de lo Social de Soria fueron contratados en el servicio de brigadas de labores preventivas contra incendios forestales y también para la campañas de verano de la Brif, al menos en dos ocasiones. Sin embargo, la juez desestimó otras tres demandas cuyos fallos fueron recurridos por la representación legal de los empleados y que ahora ha resuelto la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León.



Esta sala reconoce el derecho de que tienen estos tres trabajadores a que sean contratados como fijos discontinuos. Estos tres trabajadores realizaron trabajos en la Brif de verano durante la campaña 2014 y en el servicio de brigadas de labores preventivas de incendios forestales durante 2015 y 2016, con la categoría de especialista Brif, y en el que también realizaban labores de extinción de incendios forestales. Además, el representantes de estos trabajadores ha presentado otras once demandas.