Condenado a un año de cárcel por abusar de su sobrina discapacitada

Un año de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de una profesión relacionada con menores durante cinco años es la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal de Soria a un hombre como autor de un delito de abusos sexuales continuados cometidos sobre una sobrina que presenta una discapacidad psíquica y física.



El fallo de la sentencia, que es firme ya que las partes del proceso alcanzaron un acuerdo antes de la celebración del juicio, también condena al acusado a la prohibición de aproximarse a la víctima, a una distancia inferior a 1.000 metros, y de comunicar de cualquier modo con ella durante ocho años y que le indemnice en la cantidad de 2.000 euros por los perjuicios causados.



J.F.A.C. se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal de Soria acusado de un delito de abuso sexual continuado al considerar el Ministerio Fiscal que realizó tocamientos a una sobrina en el periodo comprendido entre el verano de 2015 y el mes de marzo de 2016.



Según el relato del Ministerio Fiscal en las conclusiones preliminares, el acusado aprovechaba las estancias de su sobrina en el domicilio familiar para someterle a tocamientos mientras el resto de los miembros de la familia estaba durmiendo y bajo la amenaza de que si no accedía no volvería a la vivienda, no le dejaría estar con los primos o le quitaba el teléfono móvil.



En alguna ocasión, siempre según el relato de la Fiscalía en las conclusiones preliminares que ahora ha sido ratificado en los hechos probados de la resolución judicial, el acusado llevó a la carbonera del domicilio a su sobrina, a quien también en otra ocasión trasladó a un descampado, si bien no realizó ningún acto de carácter sexual debido a que ese día la mujer del acusado le llamó al teléfono móvil.



Según la sentencia, los hechos sucedieron entre el verano de 2015 y marzo de 2016, mes en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria dictó un auto en el que prohibió que J.F.A.C. pudiera acercarse o comunicar durante un año con la víctima.



Entonces, la Fiscalía también solicitó, entre las medidas cautelares que fueron aprobadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Soria, que el acusado prestara una fianza, de 3.500 euros, 3.000 euros en concepto de indemnización para la víctima y 500 euros para las costas del procedimiento judicial.