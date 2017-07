El comercio se hunde y ni las rebajas incentivan el consumo

El comercio soriano no pasa por un buen momento. El primer semestre del año 2017 no pasará a la historia por las ventas y el sector no remonta. Ni la liberalización de los periodos de rebajas, ni la buena climatología, ni la llegada de turistas, ningún factor que hasta hace poco podría considerarse positivo tiene una repercusión en las ventas del comercio local y minorista.



El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), Alberto Gil Ropero, señala que el periodo hasta Semana Santa fue malo y que el excesivo calor en la primavera tampoco ayudó a incentivar las ventas, una tendencia que continuó en San Juan e, incluso, en el inicio de las rebajas que concluye en un «mal panorama» en el sector.



El representante del sector calificó como de «bajón tremendo» el descenso de ventas experimentado en los establecimientos comerciales sorianos entre las Navidades y Semana Santa. Luego, las olas de calor tampoco han favorecido las ventas ya que, según indicó, «no se acaba de vender lo de entretiempo y como no es verano, pese al buen tiempo, tampoco se da salida al género de verano».

De esta manera, los días de verano no han sido positivos para los profesionales del sector que han continuado sufriendo la contención del consumo los días antes de San Juan e, incluso, durante las fiestas. «El Sábado Agés y el Lunes de Bailas tradicionalmente han sido buenos días para las ventas, sin embargo este año ni eso, fueron malísimos».



La tendencia no ha mejorado excesivamente en el periodo de rebajas en el que normalmente el consumo se recupera. Los días posteriores a San Juan, «no han sido para tirar cohetes, sino más bien tranquilos». Mientras que hasta ahora se justificaba la caída de ventas en factores como la climatología o la fuga de clientes a otras ciudades de provincias limítrofes, Gil Ropero cree que el principal enemigo del comercio tradicional soriano, y fuera, es la venta por internet.



Gil Ropero asegura que las ventas on line son, a su juicio, en la actualidad el principal enemigo del sector, y del comercio tradicional. Las ventas por este canal y en la Federación de Empresario de Comercio (Fec Soria) son conscientes de esta competencia.



Además, apunta que aunque la venta on-line está abierta a todos los comercios, los pequeños establecimientos pueden comercializar la venta de determinados productos por este canal pero no mayoritariamente. Gil Ropero tampoco olvida que este modo de venta también genera gastos para el comercio debido a los envíos y devoluciones que no todos los comercios pueden asumir.