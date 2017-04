Los clientes aplauden el nuevo mercado

La vorágine de la inauguración ya ha pasado al recuerdo y el mercado municipal abría sus puertas este lunes ya con un ritmo más calmado. La novedad había pasado para los primeros visitantes –y en lunes no suele haber pescado– así que por sus pasillos pululaba un flujo humano más cercano a lo que se presume que será la cotidianeidad en estos primeros días, hasta que abran nuevos puestos y la zona de ocio y restauración esté en marcha. No obstante este jueves el mercadillo regresa a esta zona, así que se espera otro día ajetreado.

Con este trajín llegaron también las opiniones de todo tipo. La más respaldada es que por dentro se ha ganado en amplitud, luminosidad e higiene. Sobre el aspecto exterior y la oferta en estos primeros pasos los clientes estaban más divididos.

Era el caso de una pareja de mujeres, a las que el edificio en sí les parecía que estaba «estupendamente, como todo lo nuevo», según apuntaban entre risas. Sin embargo «me parecía mucho mejor el otro porque me pillaba más cerca de casa. Estaba más recogidito, este me pilla más a desmano. A este vengo por ver a las chicas», de forma que el traslado también está arrastrando antiguos clientes.

En este arranque otro cliente contrastaba la afluencia, pero mostraba su apoyo al proyecto. «Pienso que ahí arriba (en referencia al mercado provisional) había más gente. Pero lo importante es que esto esté abierto y que vengan aquí. Si abren la planta de arriba la verdad es que será un sitio muy majo, está bien», apuntó confiando en que poco a poco se vaya consolidando en su funcionamiento.

Más allá de la suma de espacios, otra pareja de mujeres destacaba la mejora interior, aunque no tanto el cambio estético en Bernardo Robles. «Por dentro está bien. Por fuera me parece una barbaridad. Por dentro muy funcional y muy limpio». Y es que el cascarón no es lo mismo que el interior.

«El anterior no estaba en condiciones pero nos gustaba por fuera. Pensamos que nos habría gustado más manteniéndolo y con remodelaciones en el interior si hubiera sido posible. Nos parece que con el entorno de la plaza no queda muy bien. Es demasiado grande para una plaza pequeña», afirmaron.

Sin embargo, como en todo, el tiempo es el que confirmará el éxito de la obra. «La carpa me parecía en un principio que no podía funcionar pero ha funcionado y muy bien». Aunque ahora «faltan algunos puestos» por ponerse en funcionamiento, por dentro recibe en general muy buena nota.

«Mejor que el anterior para mi gusto», resumía otra clienta a escasos metros, contrastando con las anteriores. Dos puestos más allá un hombre confesaba que acababa de llegar y «estoy dando una ojeada por aquí», pero por lo que había visto «está bien». A su juicio «el anterior estaba en desuso y esto hacía falta. Ahora, que esto resulte o no resulte, eso ya no lo sé», se encogía de hombros. Su preocupación no era tanto el atractivo comercial como el hecho de que «somos pocos en Soria. Pero en principio está bien», concluyó este vecino.

Bien cargado de bolsas otro cliente, de poco más de 30 años, se mostraba entusiasmado. «Me gusta, muy bien, muy bien. Mejor que el anterior. Muy bueno». Eso sí, confesó que para cubrir toda la lista de la compra y quedando puestos vacíos había tenido que hacer compra tanto dentro como fuera para rellenar la nevera. «Ahora hay sitios en los que faltan cosas por abrir y hay que comprar parte fuera de aquí. Pero este mercado mejor, estoy contento con este».

Otras dos señoras mayores coincidían en que «faltan muchas cosas, pero bueno, está bien». Eso sí, para moverse «más cómodo está, más luz, más amplio, limpio por ahora...», sonreían.

Por el momento la intención municipal es ejecutar un procedimiento negociado para dar vida al gastrobar de la planta superior, según avanzó el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, tras la Junta de Gobierno en la que el concurso inicial se había declarado desierto. Si no se lograse darle salida así a este espacio, se plantearía una nueva licitación revisando las condiciones económicas. La previsión, tal y como avanzó en la inauguración, es que esté en marcha antes de este verano.

Sorian@s, no obstante, propuso ayer que sólo se adjudicase la cafetería y que el resto de espacios (mini cines, salas de exposiciones) se destinasen a una ludoteca para atraer familias a este espacio.