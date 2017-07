Cinco localidades de Soria burlan al Consejo de Cuentas

El pasado viernes el Consejo de Cuentas presentó en las Cortes regionales el Informe sobre la Situación Económico-Financiera de las Entidades Locales Ejercicio 2014. Durante la comparencia, su presidente, el soriano Jesús Encabo, aseguró que hay 30 ayuntamientos de la región que nunca han presentado sus cuentas ante la institución. Fuentes del Consejo explicaron que en ese listado figuran cinco pueblos de la provincia de Soria.



Los municipios sorianos señalado por el Consejo de Cuentas son Abejar, Adradas, Casarejos, Vadillo y Taroda. La rendición de cuentas es una decisión que aumenta la transparencia de los Ayuntamiento y que permite al Consejo, como órgano supervisor, revisar la situación económico-financiera de los municipios.



Desde el municipio de Adradas sin embargo, no entienden su inclusión en la lista ya que, según aseguró su alcaldesa, Purificación Rodrigálvarez, el Ayuntamiento tiene toda la documentación remitida. «No sabemos porqué, debe haber algún problema, porque desde mi Ayuntamiento de ha presentado todo con tiempo de sobra, lo que no sé es porque no figuramos», subraya. «Es una situación que ya nos ha pasado varias veces», remarca.Rodrigálvarez reiteró que desde que asumió la Alcaldía en el año 2011 las cuentas se han presentado. «Incluso lo he hablado con la secretaria y por lo visto es una cuestión que tienen que meter en sus aplicaciones». «Lo que puedo asegurar es que están metidos los datos todos los años, y casi aseguraría también que es así en el Ayuntamiento de Taroda porque es la misma secretaria», concluyó.



Este medio también trató ayer de contactar con los responsables del Ayuntamiento de Abejar para conocer su posición sobre la inclusión del municipio en el listado del Consejo de Cuentas, pero fue imposible.



En su intervención del viernes, el presidente del Consejo de Cuentas aseguró que se ha trasladado a las Cortes un documento en el que se incluye una batería de medidas para incrementar la rendición de cuentas de las entidades locales que pasan por la promoción de puestos de trabajo de funcionarios de la administración local, así como reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios de las intervenciones locales para el ejercicio de sus funciones de control interno de la actividad económico-financiera, la llevanza de contabilidad y la formación de la cuenta general para que rindan en plazo.



Del mismo modo, el documento del Consejo de Cuentas pide fortalecer la asistencia y el asesoramiento de los municipios, especialmente los de menos de 1.000 habitantes, por parte de las administraciones públicas, en este caso las diputaciones para que potencien y desarrollen los procedimientos ya existentes en estas entidades para que dispongan de mecanismos de seguimiento y control de la eficacia de las asistencia.



También pide una revisión de la regulación de las multas coercitivas, para que se actualizan las cuantías actuales, al tiempo que considera oportuno que los órganos de control externo sea habilitados, a través de los cambios legislativos en el Parlamento, para la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o de la falta de colaboración. Del mismo modo, solicitan reformas normativas para condicionar la percepción de ayudas a esta rendición, entre otros, según recogió la agencia Ical.