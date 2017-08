Cinco años sin tener socorrista y cuatro instituciones con competencias

El Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos ya han encargado un informe a Cruz Roja para recuperar el servicio de socorrista en Playa Pita, aunque no será antes de 2018. Esto implica que la Playa Pita se quedaría al menos durante cinco años sin servicio de socorrista. Además, también se solicitará a otras administraciones, en especial a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que colabore para sufragar el servicio, tal y como se acordó en la reunión de la Comisión Mixta celebrada el 28 de julio.

Y es que el asunto de las competencias vuelve a estar sobre la mesa con cuatro actores. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León es la encargada de declarar las zonas como aptas para el baño. El último informe apuntaba que Playa Pita cumple con las condiciones desde ayer hasta el jueves, 10 de agosto.

Sin embargo desde la Junta se aclaró que sólo le compete la vigilancia higiénico-sanitaria y de hecho es la Consejería de Sanidad quien lleva el asunto. Se analizan las condiciones tanto de la playa como del agua y se remite el informe al Ayuntamiento titular, en este caso el de Soria pero compartiendo la propiedad con la Mancomunidad. Los dueños son quienes deciden.

Por su parte la CHD se limita a autorizar los usos en dominio público de su competencia. Así, es el organismo encargado de decidir si se puede prestar o no el servicio de alquiler de embarcaciones o de autorizar la navegación.

Desde el Ayuntamiento de Soria se mantiene que no existe obligación legal de tener un socorrista en Playa Pita pero la intención municipal siempre ha sido esa. No obstante es algo de debe decidirse por unanimidad con la Mancomunidad. En 2013 el organismo decidió no renovar el convenio con Cruz Roja y por tanto tuvo que cancelarse la prestación del socorrista.

Fuentes municipales recordaron que «todos los años se ha planteado» y finalmente la Mancomunidad se ha mostrado proclive a recuperarlo. Sin embargo se considera imposible ponerlo en marcha para este año, y no sólo por cuestiones administrativas. Incluso Cruz Roja ha transmitido las dificultades de encontrar ahora personal seleccionado y herramientas, como la lancha para poder atender el servicio de inmediato.

«Al margen de que no exista obligación legal de tener un socorrista, consideramos que debemos tenerlo», reiteró una vez más el Ayuntamiento. Sin embargo, al ser copropietarios todo debe seguir un proceso. Además, a propuesta del PP, se trasladará a otras administraciones. «Si se suman, cada una en su parcela, será más fácil».

Asimismo no se descarta extender el servicio a otros puntos. Cabe recordar que Soria cuenta con cuatro zonas aptas para el baño, una en San Esteban de Gormaz y las otras tres en el embalse de Cuerda del Pozo, por lo que estas últimas son de los mismo titulares.