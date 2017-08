La CHD acusa a los regantes de Valladolid de su mala planificación

La CHD acusa a los regantes Vallisoletanos de haber consumido la totalidad de su cupo de agua, una circunstancia originada por una planificación defectuosa, sin ser conscientes de sus limitaciones. Agricultores de otras zonas de la Comunidad han sido más prudentes a la hora de gestionar sus riegos y pudiendo todavía regar sus fincas.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos exige la comparecencia en el Congreso de Diputados de la cúpula de la CHD, que incluye al presidente, el comisario de aguas y el director técnico de la Confederación para explicar la gestión del agua y la campaña de riego en 2017.

David Castaño, procurador de Ciudadanos aseguró que «el problema está en dejarlo en manos de regantes cuando la decisión claramente tiene que ser técnica». De esta manera el partido naranja llevará ante las Cortes Generales a la CHD para explicar «por qué deja en sus manos este tipo de decisiones creando un conflicto entre ellos».

«Se puede o no se pude regar, hay agua o no hay agua» es la respuesta que intentan conseguir con la comparecencia afirmó Castaño. A su vez, exigen una explicación de «por qué no se ha avisado a tiempo, de por qué a fallado el protocolo».

De esta forma la petición de Ciudadanos hacia la CHD recoge esos dos puntos a los que se le suma la problemática de la falta de medidas ante las próximas campañas, ya que según afirmó David Castaño «cada año llueve menos».

En respuesta, la CHD considera que las previsiones sobre el alcance de la sequía se efectuaron desde principios de año, siendo rigurosas y realistas. Dichas previsiones asegura la Confederación, la comunicaron convenientemente con el fin de que los usuarios, y fundamentalmente los regantes, realizaran una planificación racional de los cultivos teniendo en cuenta esta circunstancia.

Las dotaciones de agua asignadas a una hectárea de regadío esta campaña osciló entre los 5.800 metros cúbicos por hectárea del sistema Esla-Valderaduey, y los 2.000 metros cúbicos disponibles para la zona del Carrión, una cantidad que cifra en menos de la mitad de un año normal, con el objetivo de que los regantes planificaran su temporada con cultivos que demandan menos agua.

Algo que no concuerda con la opinión del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tacha a la Confederación de haber gestionado «una planificación hidrológica incorrecta» afirmó David Castaño.

Así mismo la CHD considera imprescindible atender el interés general en la gestión del agua como bien público, pero también respetar cualquier posible acuerdo al que se pueda llegar entre particulares. De esta forma y debido a la negativa de Soria ante ese acuerdo entre particulares lleva a los regantes vallisoletanos a manifestarse este viernes en Almazán ya que la única medida posible se encuentra en la cesión de agua del Alto Duero.

Castaño aseguró que «todo el mundo estaría más cómodo con una decisión técnica, ademas en los conflictos entra lo subjetivo y la confederación debe dar explicaciones de por qué se deja en manos de los regantes».

Unas planificaciones defectuosas que pasan de mano en mano. La Confederación Hidrográfica del Duero culpabiliza a los regantes vallisoletanos, y el grupo naranja a su vez culpa a la Confederación de no dar una solución más sencilla y menos conflictiva ya que son ellos los que tienen la última palabra.