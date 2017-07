La profunda crisis que vive el PP soriano se inició con una decisión de sustituir a la portavoz en la Diputación, Ascensión Pérez, en la que no se buscó el diálogo previo. Tras la rebelión inicial de los diputados críticos, comenzaron las conversaciones que el PP ha planteado siempre a título individual, con diferentes ofertas. La última ha sido ofrecer un puesto de procuradora a Ascensión Pérez.

Era un nuevo intento de dividir al grupo de los críticos, pero estos han demostrado su cohesión. Según confirmaron tanto fuentes del PP de Castilla y León como de los críticos sorianos, después de que los diputados anunciaran su marcha si se expulsaba a Ascensión Pérez, un integrante de la cúpula popular de Castilla yLeón propuso a Pérez el puesto de procuradora a cambio de que renunciara a ser portavoz.

Ello es factible porque Ascensión Pérez es la número 4 de la lista del PP en Soria y para entrar en las Cortes se ofrecía la renuncia de la presidenta del PP soriano, Marimar Angulo, como procuradora, cargo que compatibiliza con el de senadora. Así correría la lista y se produciría la incorporación de Ascensión Pérez.

Lo que se produjo fue una contraoferta de Pérez, que en todo momento puso en conocimiento de sus compañeros la conversación con el PP de Castilla y León. Pérez se ofreció a renunciar al número cuatro de la lista para que a Angulo la sustituyera el quinto, a cambio de que no se tocara nada en Diputación.

La contraoferta era, por supuesto inasumible, ya que el objetivo de Castilla y León no era quitar a Angulo de las Cortes, sino ofrecer un puesto a Pérez para que renunciara a ser portavoz. Los críticos han venido criticando que Angulo se mantuviera al tiempo como procuradora y senadora, pero no se produjo la renuncia en las Cortes precisamente para que no se incorporara Ascensión Pérez.

De esta forma, los intentos de dividir a los diputados críticos han fracasado. El primero fue abrir expediente solo a Ascensión Pérez, cuando desde el primer momento los otros cinco diputados se negaron también a aceptar el cambio de la portavoz.