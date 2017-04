Las Casas reclama una pasarela y buses para conectarse a Soria

Las Casas es el barrio rural más cercano a la capital, aunque sigue manteniendo su sabor tradicional. Sin embargo, lo que es una ventaja para la convivencia diaria no lo es tanto a la hora de disfrutar de servicios que sí están presentes en otros distritos capitalinos.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Casas, Nélida García, apuntó que «queremos que nos consideren un barrio más porque aquí la gente vive de continuo, no es población de verano». Por ello la primera de las reivindicaciones «es el tema de la pasarela, porque después de construir la variante estamos aisladísimos de la capital».

El problema surgió al construir la SO–20 para dar más fluidez al tráfico sin tener que atravesar la ciudad. Esta vía linda con el polígono industrial y con Las Casas, dejando a cada una a un lado distinto. «Reivindicamos una pasarela que nos conecte con Soria» dado que estando a escasos metros el acceso es complicado.

A ello se suma «el tema del bus urbano». Anteriormente el barrio estaba conectado al casco urbano de Soria mediante «un autobús de Gonzalo Ruiz que hacía muchos viajes, pero ahora no hay nada» que pueda prestar ese servicio, lo cual complica la conexión.

García recuerda asimismo que se debería intervenir en materia burocrática para aclarar «el tema del catastro». Cuando se realizaron las expropiaciones para la nueva cárcel se evidenció que «hay propiedades municipales que añaden a los propietarios y otras con los propietarios cambiados», lo que luego complica desde los pagos del IBI hasta las ventas o herencias.

No obstante, uno de los problemas que más afectan al día a día –y no es el único barrio rural con esta situación– es el de la mala conexión a internet. «En el momento en el que se conectan dos o tres personas va muy lento o no va». La situación es tal que «no hay forma de que funcione. Los ‘pinchos’ te duran un asalto y no tiene mucho sentido cuando ya estás pagando una línea» de internet.

«Somos unos 150 vecinos reales los que vivimos aquí, no es una población de verano», recuerda García. Incluso «el médico, por ejemplo, tiene problemas a la hora de sacar las recetas» por la deficiente conexión a internet en la localidad.

Y sobre cables, aunque de otro tipo, versa otra de las peticiones de los vecinos de Las Casas. No es otra que el soterramiento de la red eléctrica. La cuestión es más que estética. «Un camión de la basura se llevó los cables y el barrio se quedó sin suministro», recuerda la presidenta de la Asociación.

Asimismo y ya en clave de civismo desde el colectivo vecinal se recuerda la obligación de tener a los perros controlados. Incluso se reclamó un cartel para el frontón, lugar habitual de juegos infantiles. El problema de los perros sueltos es que «damos aviso pero cuando llega la Policía Local ya los han recogido» y resulta complicado sancionar determinados comportamientos que preocupan a los vecinos.

Los niños, de hecho, son una de las prioridades del barrio y aunque sólo se contabilizan los socios mayores de 18 en la Asociación de Vecinos, se cuenta con unos 35 menores de edad vinculados a la localidad. Por ello «cuando hacemos actividades tratamos de darles cabida» a través de talleres y actividades específicas. No en vano, en proporción y a pesar de su larga historia, sigue siendo una de las localidades proporcionalmente más jóvenes.

Por ello, García recalca específicamente las necesidades de conexión tanto física como digital para Las Casas, algo que permita beneficiarse de la cercanía –e incluso pertenencia– a Soria pero que permita mantener la vida rural de la que disfrutan sus habitantes. La pasarela y una infraestructura de internet útil son los anhelos.