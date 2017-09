Caraba lleva la Banda de Música a la gran pantalla en el OMS

Cuando el madrileño Lucas Caraba llegó por primera vez a Soria hace más de 30 años, descubrió una banda que sonaba a su infancia, a los conciertos en las calles de Valencia y a las tardes madrileñas de zarzuela en familia. Este forastero llegado de tierra extraña se encontró en la pequeña ciudad castellana con la música, con las notas de la Banda Municipal de Música, a la que ahora homenajea con un reportaje que narra su último año de vida.

BSO–La Familia Banda nace de su admiración por la agrupación soriana y de su inquietud musical que, como reconoce, le viene de familia. «Mi abuelo era ciego y tocaba música en Madrid en los años 20, y mi padre, que tuvo la suerte de vivir en una familia que culturalmente despuntaba, estudió piano cuando no tenían casi ni para comer», informa Ical.

La idea surgió durante el baile de las fiestas de San Juan en la Alameda de Cervantes y, tras un año de trabajo, más de 3.000 minutos de grabaciones, ensayos, conciertos y entrevistas, el reportaje verá la luz el próximo 17 de septiembre durante el Otoño Musical Soriano (OMS), cerrando el maratón musical de la ciudad que reúne a casi 300 artistas. «Ese día me dije, necesito hacerles un homenaje, aunque ellos no lo necesiten porque seguirán sonando igual de bien, y seguirán teniendo esa implicación con el pueblo», explica el autor.

Este año de trabajo y convivencia, el realizador ha acompañado a los músicos por Soria y les ha seguido hasta Arnedo, Berlanga de Duero y Madrid, sintiéndose uno más de la familia, porque eso es lo que son para Caraba, «una gran familia, con sus vaivenes, sus buenos y malos momentos, y sus alegrías y lágrimas. Y aunque la Banda Municipal de Soria lleva mucho tiempo exportando talentos a España y al extranjero, tanto instrumentistas como directores, de pronto un día te puedes encontrar a todos juntos tocando con la agrupación, porque son como los hijos mayores que se van, pero luego vuelven a casa a comer el cocido de la madre».

Las más de 50 horas grabadas se quedarán en unos 70 minutos de audiovisual, en el que aparte de «mucha música», se verá la relación que existe entre los aproximadamente 80 músicos y su director, José Manuel Aceña, su trabajo incansable y un breve recorrido histórico para que todo el mundo conozca de dónde vienen. «Hay una pequeña parte histórica, aunque hay poco material disponible. He sacado alguna fotografía del archivo histórico provincial, y La 8 Soria me ha dejado acceder a alguna grabación de su archivo», detalla Caraba.

Todos los miembros del grupo intervienen en el documental, algunos desde la lejanía porque la Banda Municipal de Soria está compuesta por músicos que viven, fuera y dentro, de Soria. «La media de edad es muy joven, hay chavales de once años, pero también músicos con una edad cercana a la jubilación». Además, como relata el documentalista, no solo hay mucha juventud, que asegura el futuro del conjunto, también mucha implicación y profesionalidad, ya que los jóvenes que comienzan en la nueva andadura, no tocan una nota durante mucho tiempo para primero escuchar y observar al resto de componentes de la formación.

Este proyecto documental de un año de vida del grupo, le ha permitido al madrileño realizar un trabajo humanístico detallado, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, puesto que, según cuenta el madrileño, empezó haciendo los planos muy apartados, con mucho teleobjetivo y mucho detalle, y ha acabado grabando planos generales, «porque lo bonito de la banda es ver que siempre está rodeada de gente. La banda es de Soria porque Soria es su banda».

«Me han abierto las puertas de par en par y hemos congeniado muy bien, pero he intentado siempre quedarme en la frontera, no meterme en su espacio, por respeto, aunque podría haberlo hecho y para ellos no hubiera sido un problema», apunta Caraba, que ha realizado solo el trabajo, a excepción de los dos últimos días de San Juan. «Me ha ayudado mi compañero de fatigas, Joe Alonso, que también se ha encargado de la postproducción, además todos los sanjuanes están grabados en calidad 4K». Esto supone una calidad próxima a la alta definición, perfecta para ser exhibida en la gran pantalla.

Respecto al montaje, el realizador asegura que «cada plano que no metes, lloras, porque le coges cariño a cada minuto de grabación. Hay mucha música buena». Además, como señala va a contar su experiencia con la agrupación, y va a intentar ser coherente, «no quiero que sea un mosaico de cosas, sino una pequeña trayectoria», reseña el cineasta.

El documental se completa con historias del conjunto, contadas por el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez; su director; el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Jesús Bárez; su subdirector, Sergio Soto; el responsable de las redes y miembro de la agrupación, Gustavo Encabo; el director de orquesta soriano Carlos Garcés; la primera mujer que formó parte de su conjunto, Lourdes de Miguel; el cronista de la ciudad, José Antonio Martín; y las entrevistas de dos profesores del conservatorio soriano Rafa Clemente y Vicente Ferrer.

BSO–La Familia Banda será una sorpresa para los músicos, que tras el estreno decidirán junto a su creador el viaje del documental por otros escenarios del país. Un viaje todavía desconocido, con el que Caraba pretende emocionar, al menos una mínima parte de lo que la Banda Municipal de Soria le ha emocionado a él, y con el que busca además homenajear a Soria, a través de su Banda Municipal. El Otoño Musical será la primera para de una gira muy personal.