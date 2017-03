La capital regulará el uso de los locales de ocio de jóvenes privados

El encuentro de jóvenes en locales es una práctica habitual que se extiende en todas las ciudades. Desde hace años es normal ver como los locales ubicados en bajos han pasado de ser comercios y tiendas a espacios de reunión de adolescentes que los convierten en sus lugares de ocio.

Esta situación, que tiende a seguir creciendo y que prolifera especialmente en urbes, no pasa desapercibida en la sociedad y tampoco en el Ayuntamiento de Soria que planea crear una ordenanza que regule el uso de estos locales. Las primeras normativas locales empiezan a aprobarse en ayuntamientos del País Vasco y del norte de España.



Pese a que la ocupación de bajos y locales se está disparando en los últimos años, los contratos entre propietarios y jóvenes son escasos. En la actualidad, los contratos que figuran en la Cámara de la Propiedad Urbana de Soria son cuatro, según señala la secretaria, Nieves Alcalde.

La cifra de contratos de arrendamiento de titulares de bajos con colectivos de jóvenes que hay en este organismo ronda habitualmente «los tres o cuatro» y los que existen no se realizan como alquiler de los locales como lugar de «ocio». La Ley de Arrendamientos Urbanos no contempla, según explica Alcalde, el alquiler como locales de ocio, de manera que los contratos existentes carecen de «un soporte legal en condiciones».



Se da la paradoja que son numerosos los propietarios de inmuebles que preguntan en la Cámara de la Propiedad Urbana de Soria sobre las posibilidades de alquilar locales para ocio de los jóvenes, sin embargo los contratos que se registran «no presentan un soporte legal de contrato en condiciones» y otros muchos se cierran con personas mayores de edad que luego no frecuentan los mismos. Además tampoco hay que olvidar los que se ceden de manera verbal y al margen de la legalidad.

Alcalde asegura que hay «poca transparencia» en los contratos que se realizan y reitera que en ellos nunca «se pone como local de ocio». Lo normal es que el propietario alquile el local a una asociación cultural, un epígrafe que, por otro lado, coincide con los arrendatarios más duraderos. «El 90% no está como debiera», asegura la secretaria de la Cámara de la Propiedad Urbana, quien recibe de manera positiva que el Ayuntamiento esté elaborando una ordenanza municipal. Sin embargo, añade que: «No sé para qué», ya que en la Ley de Arrendamientos Urbanos no figura el alquiler de locales para un uso de ocio.



En el Ayuntamiento de la capital no dan la espalda a «una realidad» social, reconoce la concejala de Acción Social, Ana Alegre, quien apunta que con la ordenanza se pretende «controlar los espacios, exigir una seguridad y responsabilidades al propietario y educar para un uso saludable». La edil explica que en la actualidad se trabaja sobre un borrador, en el que están implicadas varias carteras del organigrama municipal como Urbanismo, Servicios Sociales y los Servicios Jurídicos, junto con el cuerpo de la Policía Local. Las dos primeras carteras comenzaron a dar forma al texto de la ordenanza que ahora vuelve a estar en la Concejalía de Urbanismo para posteriormente pasar a la Policía Local y finalmente a los Servicios Jurídicos, antes de su aprobación y puesta en funcionamiento.



Alegre, que afirma que no han recibido quejas expresas de colectivos vecinales sobre estos locales aunque sí en ocasiones, sobre el nivel del ruido, puntualiza que la idea de la corporación es lograr «una respuesta sana» a la situación y que englobe «a todas las partes implicadas». «Al existir una ordenanza se puede hacer un mejor control y ver si se cumplen los requisitos», explica la edil que reconoce que «será complicado» y que han recurrido a los pocos textos normativos existentes en otras comunidades.



En esa ordenanza, según avanzó Alegre, también se pretende marcar «las obligaciones para los usuarios a fin de reducir riesgos» y que los jóvenes sepan «los requisitos que deben cumplir los locales». «Lo que pretendemos es que no existan problemas, que se minimicen los riesgos y las molestias a los vecinos», afirmó la responsable del área de Acción Social en el Ayuntamiento de Soria, institución que no cuenta con un censo de locales ocupados para este uso.



La corporativa advierte de que en la actualidad, al margen de las molestias que puedan sufrir los vecinos, los jóvenes en estos locales están en cierta situación de riesgo, «por los aparatos y las condiciones de los locales» y que son responsabilidad del propietario. Precisamente sobre la responsabilidad del propietario hace mucho hincapié la secretaria de la Cámara de la Propiedad Urbana. «La responsabilidad subsidiaria de lo que ocurra en los locales es de los propietarios de los inmuebles», advierte Alcalde, quien subraya que «el riesgo» para los dueños «es tremendo».

«Siempre recomiendo no arrendar los locales para un uso de ocio de jóvenes por el riesgo que conlleva», asegura la secretaria del mencionado organismo que, además, lamenta que no funcione la «inspección de los arrendamientos» y que corresponde al Gobierno autonómico.



En este escenario, el Ayuntamiento de Soria pretende aprobar una ordenanza a lo largo de 2017 para que pueda controlarse quién hace uso del local, quién se beneficia de su uso, que minimice los conflictos con vecinos y poder exigir responsabilidades a los propietarios de los inmuebles. Además, la intención de los dirigentes municipales es «educar» a los jóvenes en un «uso sostenible» y para ello proyectan charlas sobre drogas y consumo de alcohol, entre otras.