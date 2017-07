El Campus Científico de la ESO acoge a 80 jóvenes sobresalientes

Por quinto año consecutivo, Soria acoge el Campus de Profundización Científica para estudiantes de ESO convocado por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Científica (CNIIE) del Ministerio de Educación, bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Educación de Soria. El Campus se desarrollará en dos turnos, con 50 chicas y 30 chicos. El primero, iniciado ayer, concluirá el 15 de julio, y el segundo tendrá lugar entre el 18 y el 26 de este mismo mes.

El presidente del Consejo Escolar del Estado, Ángel de Miguel, dio buena cuenta de la capacidad y el esfuerzo de los participantes. «La selección es muy complicada. El más corto en la nota es de nueve y pico, eso dice la convocatoria. No puede concurrir con menos de un nueve pèro este año en concreto para este primer turno el corte de nota era un 9,73. Es un signo evidente de excelencia».

De Miguel afirmó que «es muy importante que el Ministerio dé este tipo de impulso, de señal. Creo que la mediocridad está castigando el espíritu de excelencia y la mejora constante que la educación debe de producir». A su juicio «la propia sociedad no valora suficientemente el espíritu de superación, la excelencia en los rendimientos, el compromiso intelectual... Hay que conseguirlo entre todos». No obstante sentenció que «la excelencia viene por atender a todos y no está reñida con la comprensividad».

El responsable del Consejo Escolar del Estado detalló que el campus acogerá «actividades que aunque ellos ya han aprobado con holgura aquí se les presentan de una forma más novedosa, más experimental. Todo ello va unido también con el espíritu de vacación y de convivencia, que es muy importante para que la gente adquiera las habilidades sociales».

Ahora «no tienen que responder a un programa ya establecido. El profesorado y la dirección provincial de Soria siempre hacen un plus de imaginación y de trabajo y les proporcionan esos experimentos, esas propuestas científicas».