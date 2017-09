La campaña micológica arranca floja pero extensa

La campaña micológica de otoño ya está en marcha, aunque todavía se puedan encontrar ejemplares más propios de verano. El sistema de estimación de la producción Micodata revela que en este inicio la producción es baja, pero se extiende por buena parte de la provincia a pesar de la sequía.

Más allá de las consideraciones técnicas, los propios recolectores muestran a través de las redes sociales que efectivamente está en marcha el primer brote de la campaña, aún tímido pero suficiente para dar esperanzas. Cabe recordar que el año pasado el otoño fue simple y llanamente desastroso. Por no haber, no hubo ni incautaciones de recolectas ilegales.

No obstante esta campaña ha comenzado con algunas buenas noticias. El sistema Micodata de estimación de la producción ya refleja las primeras capturas en la zona de Pinares, Montenegro, Almazán, Tierras Altas y Pinares Bajos y Almazán. También aparece como zona micológica la parte sur del Moncayo. No obstante cabe recordar que se trata de estimaciones y que a pesar de ser las oficiales del programa Micocyl no garantizan que se vayan a encontrar setas y hongos en los montes señalados.

Por el momento todas las zonas señaladas figuran con producción «baja», la categoría inferior de las tres contempladas pero que al menos marca la posibilidad de encontrar algún ejemplar. No obstante los recolectores más madrugadores en salir al monte puntualizan que no en todos los lugares están encontrando la misma florada.

Las experiencias apuntan que hay que buscar por un lado las zonas elevadas y por otro las que hayan podido conservar algo más de humedad durante un verano especialmente seco. Eso sí, esa ausencia de agua excesiva hace que por el momento se estén recolectando ejemplares muy sanos. No obstante en algunas salidas la cosecha es insuficiente para que merezca la pena calentar la sartén. La petición viene siendo unánime y no es otra que la de más precipitaciones.



No obstante la superficie con producción micológica ya es más elevada que en otras provincias de Castilla y León, donde también comienza a aparecer una producción baja aunque menos extensa. En este sentido y aunque la mayoría de recolectores suelen ser fieles, la mayor o menor fructificación sí que hace moverse a algunos profesionales e incluso a los grupos de recolectores ilegales.

El año pasado, sin ir más lejos, la mala campaña en Soria coincidió con un repunte de la producción en Zamora. Las cuadrillas organizadas de recolectores ilegales se trasladaron mayoritariamente a la provincia occidental.

Cabe recordar que la zona regulada a través del programa Micocyl se mantiene prácticamente inalterada respecto al año anterior, con Blacos y Torreblacos como incorporaciones más recientes. La superficie ya se acerca a las 160.000 hectáreas. Las licencias, limitadas a algo más de 130.000 se pueden obtener por vía telemática en www.micocyl.es o en los ayuntamientos y entidades colaboradoras.

Para foráneos sólo está disponible un permiso recreativo de dos días por cinco euros. Los precios para sorianos van desde los tres euros por el permiso recreativo siendo local (empadronado en alguno de los municipios englobados en Montes de Soria) a los 300 euros para los recolectores profesionales de carácter provincial. Inicialmente dan derecho a cupos de cinco y 50 kilos por persona y día, pero el decreto está en camino.