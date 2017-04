Una cámara en Medinaceli vigila el uso del cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso ayer en funcionamiento las cámaras que controlan de modo automatizado el uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores. En Soria se ha instalado una cámara de vigilancia automatizada de este tipo en el kilómetro 152,560 de la A-2, cerca de Medinaceli, en sentido Madrid. Comenzará a informar con funciones didácticas, pero pronto pasará a sancionar a los conductores que no cumplan este requisito básico para proteger su propia vida.

Durante la fase informativa, cuya duración prevista es de dos meses, no se iniciará procedimiento sancionador. Según señalaron fuentes oficiales el objetivo primordial es concienciar a todos los conductores de la necesidad de que utilicen el cinturón de seguridad. Con el objetivo de que el uso de este dispositivo de seguridad se generalice entre todos los ocupantes del vehículo, los conductores que circulen sin llevar puesto el cinturón de seguridad y sean captados por las cámaras recibirán una carta informativa, comunicándoles que circulaban sin hacer uso de dicho dispositivo de seguridad, elemento que reduce en un 60% la posibilidad de morir en caso de accidente. A la carta informativa se le adjunta la prueba de la infracción, la fotografía, en la que se constata que el conductor del vehículo no hacía uso del dispositivo de retención.

Esta carta informativa servirá para que los conductores que no suelen hacer uso del cinturón de seguridad adecuen su comportamiento de inmediato. Una vez finalizada la fase de concienciación se dará paso a la fase de denuncia de la infracción, y aquellos conductores que sean captados por las cámaras sin llevar debidamente abrochado el cinturón de seguridad recibirán la denuncia correspondiente. En datos concretos, no abrocharse el cinturón costará 200 euros y tres puntos del carné de conducir.

Pese a los reiterados mensajes lanzados desde la DGT y otras entidades sobre la importancia de hacer uso de este dispositivo de seguridad, en 2015, el 22% (159) de los fallecidos en turismos y furgonetas no utilizaban el cinturón de seguridad en vía interurbana. En vías urbanas no hacían uso del mismo 19 de los 70 fallecidos. Respecto a los heridos hospitalizados el 10% de no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidentes en el caso de las vías interurbanas y el 14% en los accidentes ocurridos en urbanas.