La Cámara se defiende ante Badiola y dice ahora que no hay proyecto

La Cámara de Comercio sigue firme en su defensa del proyecto de la vaquería de Noviercas y considera que hay que esperar hasta conocer el documento que está elaborando Valle de Odieta para «trabajar sobre datos concretos». Con respecto a la entrevista del científico y experto en Sanidad Ambiental, Juan José Badiola publicaba en exlusiva por DIARIO DE SORIA/EL MUNDO, sobre los problemas que podría generar una explotación de ese tamaño, el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, opta por la cautela hasta conocer a fondo la iniciativa. La Cámara responde a Badiola recordándole que no hay proyecto, aunque eso no ha sido excusa a la hora de iniciar una campaña de recogida de firmas en apoyo de la macroexplotación.



«Badiola es una autoridad en la materia, pero no ignora que el proyecto todavía no se ha presentado y me imagino que en su momento pedirá los datos», indicó. Santamaría recuerda que desde la institución se presentó un estudio «en base a los datos de la situación del sector» y que contenía «cifras objetivas sobre las importaciones y exportaciones de leche».



La clave de la polémica, para la Cámara de Comercio, es que «estamos abocados a que cambie el modelo» del sector lácteo por lo que «tenemos que ajustarnos para ser competitivos». «Igual el cambio no nos gusta, pero no podemos pensar que hay una frontera en los Pirineos, hay que competir con otros mercados que ahora mismo producen más barato y que meten en España su excedente de leche», recalca. «Tenemos que pensar si queremos comprar o vender leche», insiste.

Santamaría defiende que las explotaciones ligada a los pastos «están desapareciendo a un ritmo de 1.000 por año» y que «sin embargo el número de cabezas de ganado no baja». «Esto se produce por un proceso de concentración y deslocalización, las explotaciones más rentables están cerca del punto de consumo, simplemente, el modelo está cambiando», explica.



En este sentido, desde la Cámara aseguran que la amenaza que se cierne sobre las pequeñas explotaciones no es responsabilidad del proyecto de Noviercas. «Se trata de un modelo que está cayendo por su propio peso», subraya. Santamaría considera que debe ser la administración la que tome cartas en el asunto introduciendo modificaciones en el sector «como ocurrió con la reindustrialización y los procesos de concentración de empresas». «Es un cambio para ser competitivos», asevera. «El proyecto de Noviercas se puede frenar y eso afectará a la supervivencia de las pequeñas explotaciones en el corto plazo, pero es un modelo abocado a la desaparición y la cuestión principal es si queremos seguir siendo un país deficitario en la balanza comercial de la leche», afirma el presidente de la Cámara soriana.



Además de estas consideraciones, Santamaría puso el acento en que todo el proceso «debe estar ajustado a la legislación». «Por eso pedimos que no haya un cambio, si se modifica la legislación se puede proteger el sector a corto plazo, pero los precios seguirán bajando y terminarán cayendo», insiste. «Obviamos alguno pormenores porque entendemos que el proyecto que presentará la empresa estará ajustado a la legalidad, no podemos dudar que habrá un tratamiento de los residuos y debe ser la administración la que vele por ello», comenta.



Santamaría incide en que «uno puede estar en contra» del proyecto pero que «lo que no se puede hacer es dar opiniones en base a rumores, hay que esperar porque las especulaciones no nos llevan a ningún sitio». El máximo responsable de la Cámara de Comercio de Soria señala que el aumento de la temperatura global y los avances en materia tecnológica en el campo de la agroalimentación provocan que «ahora mismo» se vea a Soria como un territorio «que es una oportunidad». «Donde no había nada ahora hay manzanas o lechugas, tenemos mucho potencial y ahora entramos en competencia directa con otras provincias y otros territorios, toca mover pieza», apunta.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, evitó pronunciarse sobre la entrevista a Badiola indicando que en esa materia, deben ser técnicos o veterinarios los que lo hagan. A este respecto, recordó que el Colegiode Veterinarios de Soria sí se ha pronunciado a favor de la explotación ganadera.