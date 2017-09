Calavia: «Sigue el toque de queda aunque es el fin de la pesadilla»

«Fin de la pesadilla... o casi». Así se expresaba ayer el olvegueño Andrés Calavia, colaborador de DIARIO DE SORIA / EL MUNDO, una vez transcurridos los peores momentos del huracán Irma que barrió el Caribe, y que llevó a su mujer y a sus dos hijos hasta los refugios de Miami, en espera de que escampara tan mortífero fenómeno meteorológico. Junto a ellos también se encontraba la soriana Isabel Monreal, quien tenía previsto volar hace unos días de regreso a España pero que por motivos obvios tuvo que suspender el viaje, El aeropuerto volvió a abrir ayer y ya dispone de un vuelo de vuelta a casa.



«Seguimos sin luz en casa, por lo que no tenemos aire acondicionado, y esto es el Caribe», recordaba ayer el profesor soriano. «Estar sin aire acondicionado aquí es como pasar un invierno frío y sin calefacción en Soria». De esta forma, lo que les queda es «recargar los móviles en el coche o en casa de algunos amigos que, por vivir en otras zonas, ya tienen luz».



Un día y medio pasaron los sorianos en el refugio, que no son otra cosa que institutos o ‘high schools’. Los más valientes decidieron no abandonar sus domicilios. Pero para Calavia el Irma es el primer capítulo en su vida del paso de un huracán, de ahí que pasarán realmente miedo. «Volvimos a casa el lunes por la mañana; estamos bien, sin problemas, ya que nuestra zona, al oeste de la ciudad de Miami, ha tenido mucha suerte y no ha habido inundaciones ni el viento ha hecho grandes estragos». Las construcciones en esta ciudad estadounidense son modernas y sólidas. «Se ven muchos árboles arrancados, aunque las autoridades van limpiando todo poco a poco. Una de las zonas más afectadas en este área es el ‘Trump National Doral Miami’, un resort vacacional del presidente Donald Trump cuya zona arbolada ha quedado arrasada.



Para contribuir a una mayor incertidumbre, además del Irma, también se tuvo que hacer frente a «muchos pequeños tornados, que ha sido lo más dañino».



Las autoridades de Miami, sin embargo, todavía no han levantado el toque de queda en la ciudad, para evitar robos y saqueos. «Cuando llega la noche se decreta toque de queda ya que hay muchas areas sin energía eléctrica todavía; también para evitar problemas de tráfico, accidentes con los escombros que hay por las calles y robos».



Sin embargo, las buenas noticias que llegan desde Miami es que el grupo de sorianos se encuentra bien: «Nosotros estamos bien, la casa sin desperfectos importantes. Las clases han sido suspendidas hasta el viernes, como mínimo, en todo el condado de Miami Dade».

Además, hay que reseñar que Calavia ha estado en contacto con otra soriana, Asunción Escudero, natural de Medinaceli, que trabaja en el Consulado de España en Miami y que también se encuentra en perfecto estado. «Para lo que podía haber sido, somos unos privilegiados; no estamos cerca de la costa y eso ha ayudado



La ciudad, en general, empieza a recuperarse del paso de Irma, «aunque todo va por zonas. No se puede generalizar en absoluto. Lo más cercano a la costa, sobre todo Miami Beach, está bastante mal».



El profesor soriano recalca que las autoridades van revisando poco a poco todas esas zonas, enviando técnicos a las comunidades para comprobar el estado de salud de sus habitantes y de las estructuras de los edificios que en el caso de la zona donde vive Calavia no ha habido demasiados problemas, salvo una gran cantidad de árboles que han acabado por los suelos. El huracán Irma, sin embargo, pasa ya a la historia como uno de los más mortíferos conocidos después de asolar el Caribe. Su paso se reduce ya a una simple tormenta tropical en su avance por el sureste de los Estados Unidos». Los vientos de hasta 300 kilómetros por hora se habían rebajado a poco más de 50.