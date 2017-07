La BRIF desafía a Tragsa con una movilización

Tragsa negó expresamente que se pudiese celebrar un encierro. Lo mismo hizo ante la petición de una asamblea de trabajadores en las instalaciones de la BRIF de Lubia. Pero los 50 integrantes de la Brigada no se amedrentaron. En la noche del miércoles, decenas de empleados se sumaron a una «movilización» ante las dificultades que están encontrando a la hora de reflejar sus propuestas y demandas laborales en el nuevo convenio.

La celebración de este acto se confirmó tanto por parte de la propia BRIF a través de las redes sociales como por parte de sus representantes de los trabajadores. Para evitar problemas legales se optó por realizar la protesta fuera de la base. No obstante ya se ha anunciado que denunciarán a la empresa ante la Inspección de Trabajo por negarles un «derecho fundamental» como es el de poder informar a los trabajadores sobre las negociaciones en el marco de la propia base de Lubia. «Ahora iremos con un escrito a la Inspección y denunciaremos que están vulnerando nuestros derechos», corroboraron fuentes cercanas al proceso.

La «negociación tensa» que se viene llevando a cabo en las últimas semanas hizo que se proyectase la idea de no celebrar el encierro. Finalmente numerosos miembros de la BRIF decidieron sumarse a la convocatoria clandestina que después se haría pública a través de las redes sociales.

La Sección Sindical de CGT Tragsa de Soria apuntó en un primer momento al encierro, si bien finalmente confirmó que se había realizado una «movilización en el exterior extendiendo las pancartas. Luego se han recogido y no ha quedado nadie», de forma que la empresa no podría adoptar medidas legales por no haber vulnerado la denegación de permisos.

El sindicato no obstante denunció «que la empresa está actuando de mala fe porque, por un lado, no está facilitando la información que los legales representantes de los trabajadores están solicitando y a cuyo acceso tienen derecho, y por otro, la directiva de esta empresa no está reconociendo la representatividad que CGT ha obtenido democráticamente en las elecciones sindicales de BRIF. Siendo 18 los delegados sindicales de este Sindicato y con una afiliación de 190 trabajadores, la empresa no puede obviar a CGT en esta negociación y volcarse en el diálogo con otras organizaciones sindicales con menos representatividad dentro del colectivo» de las BRIF.

Las movilizaciones de los trabajadores de la Brigada proseguirán los próximos días 19 y 20 de julio aunque están pendientes de contar con los preceptivos permisos. Entre estas medidas de presión se plantea un encierro y una marcha nocturna por la ciudad de Soria luciendo los equipos de protección individual. No se descarta que otras bases se sumen a las protestas.