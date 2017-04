Una batuta para dos sinfónicas

Alejandro Puerta se ponía el 2 de marzo al frente de la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores (Joecom), la misma que había creado hacía tres años, para llevar su sueño al Auditorio Nacional. Con ello culminaba la ilusión de aglutinar a jóvenes universitarios que no querían dejar de lado el mundo de la música. Pero para este soriano de 22 años, a un curso de convertirse en arquitecto, ese cielo no era suficiente.

El próximo 23 de abril Puerta cogerá de nuevo la batuta y en esta ocasión será para dirigir a la Orquesta de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en su debut. Será la segunda orquesta que promueve y que presenta ante el público en menos de tres años. A tenor de las críticas no lo hace nada mal.

«Es un nuevo paso dentro de la carrera musical. Hace tres años que empecé con mi orquesta, dirigiéndola. Igual que me pasó entonces con los colegios mayores para estudiantes, que no había una orquesta con el objetivo de continuar con la música, en este caso vi que la Complutense, la Autónoma, la Carlos III tenían sus orquesta y la Politécnica no. Entonces dije ‘esta es la mía’», explica el joven director.

Esto supondrá volver a ponerse al frente de una gran sinfónica. «Estamos ahora 60» músicos. «Se presentaron a las pruebas 140 y tuvimos que hacer selección. Es un proceso totalmente diferente al de la Joecom. Entonces empezamos desde cero, siete personas» y sin apoyos externos. «Nos ha costado tres años debutar a nivel nacional con 80 músicos. Con esta orquesta (la de la UPM) fue sacar la convocatoria, recibir 140 solicitudes y pensar ‘qué hacemos ahora’. Tuvimos que hacer pruebas y seleccionar a 60. Llevamos ensayando desde noviembre. Es gente bastante potente y tiene muy buenos visos», avanza su director.

En la retina aún está el éxito al frente de la Joecom en el Auditorio Nacional. «Brutal. Estás en medio de un auditorio con 200 músicos entre orquesta y coro y casi lleno. Me lo pasé muy bien, nos divertimos mucho y todos lo disfrutamos. Como era la primera vez salí muy centrado en la música. Terminó el concierto, fue al camerino y me dije ‘no me he dado cuenta’. Es el templo de la música a nivel nacional y te deja muy orgulloso de haberlo podido hacer. Hay que seguir trabajando para volver».

Con dos debuts sonados en menos de dos meses y pesar de que su carrera universitaria avanza a buen paso «tengo ya decidido que voy a estudiar Dirección. Y luego Dios dirá. De momento termino al año que viene Arquitectura y luego imagino que me centraré en la música. Pero sobre todo es un privilegio el que dos orquestas de gente joven confían en uno a pesar de ser también joven. Gracias a ellos estoy avanzando», indica.

La todavía inédita Orquesta Sinfónica de la UPM «la verdad es que está siendo un exitazo porque hemos sacado las invitaciones hace dos días y quedan ya poquísimas» para su debut en Madrid. «Luego venimos a Soria para cerrar la temporada el 20 de mayo a las 20.30 horas. Venimos con muchas ganas porque el año pasado el recuerdo que guardamos con la otra orquesta es maravilloso. Fue uno de los mejores momentos que hemos tenido, incluso más que el Auditorio Nacional, porque había energía en el público, en el sitio». Palabras como «orgullo» o «privilegio» adornan su recuerdos de la Audiencia.

Con Carlos Garcés dirigiendo a la Sinfónica de RTVE, numerosos instrumentistas sorianos repartidos por el mundo y Puerta poniendo en marcha dos orquestas la pregunta es obligada. ¿Qué tiene Soria con la música? «El ambiente que hay en el Conservatorio. Hay bastante buenos profesores ayudan a un ambiente musical bastante importante. Siempre estamos bajo la figura del maestro Odón Alonso. También es importante mencionar a José Manuel Aceña como director de la Banda. Es una labor fantástica dentro de Soria que ha unido a muchísimos vientos bajo el paraguas de la Banda y funciona muy bien».

Y claro, el ser soriano también ayuda a tender redes. «Desde la Universidad nos han trasmitido mucha energía, nos han ayudado mucho. Precisamente el vicerrector de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid es soriano, Miguel Ángel Gómez Tierno» y un firme apoyo de la nueva orquesta. Así que ahora sólo queda que su batuta –casi una varita para aviviar la cultura– vuelva a cortar el aire para hacer realidad dar rienda suelta a la pasión de 60 jóvenes talentos.