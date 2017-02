El Ayuntamiento reduce la deuda 10 puntos en un año

Buenas noticias para la salud económica del Ayuntamiento de Soria. Los servicios económicos han elaborado un informe preliminar sobre la liquidación del ejercicio 2016 que revela que el porcentaje de la deuda se ha recortado en casi 10 puntos en tan solo un año. La deuda viva municipal se sitúa a 31 de diciembre de 2016 en 25,2 millones de euros lo que representa un porcentaje del 65%. En el informe se certifica que los ingresos municipales ascendieron a 38,8 millones.



El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, recordó que al finalizar el ejercicio de 2015 el porcentaje de la deuda era del 74,2%. Para el edil estos datos «dan la razón» al equipo de Gobierno en su política económica. Estas cifras «ya se han enviado al Ministerio de Hacienda» y además, según destacó Muñoz certifican que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad marcado por el Ejecutivo. El informe solicitado a los servicios económicos se enmarca dentro de los trámites que el Ayuntamiento está realizando para proceder a la reposición de las siete plazas de policías y cinco de bomberos aprobadas el pasado año.



El responsable de las cuentas municipales destacó que la reducción del porcentaje de endeudamiento es «consecuencia» del Plan de Estabilidad Presupuestaria y reafirma también la política económica defendida desde el equipo de Gobierno basada en un «endeudamiento controlado» que posibilite continuar con el mantenimiento de los servicios, el empleo y las inversiones. «Aunque en algunos sitios no guste, el dato del 65% nos da la razón», argumentó el concejal.



Muñoz aclaró que la política económica municipal seguirá «en la misma línea» con «un endeudamiento controlado y manteniendo las inversiones». En este sentido recordó que la intención es continuar reduciendo la deuda en un millón de euros al año, pero recordó que en el porcentaje de deuda se calcula a partir de valores como el nivel de ingresos y la deuda viva. Para este año se prevé formalizar una operación de crédito por 2,3 millones y se amortizarán más de 3 millones.



«Creemos que este nivel de deuda es asumible», afirmó el concejal que no escondió que no habrá reparos en suscribir una operación de endeudamiento en el caso de que se presente la necesidad de acometer una inversión para la ciudad. Muñoz indicó que el equipo de Gobierno no tienen marcado un «objetivo concreto» para el porcentaje de deuda más allá de mantenerlo siempre por debajo de los límites que marca el Ministerio para poder acudir a operaciones de crédito sin tener que realizar consultas a administraciones superiores (85%).



Los 25 millones que reflejan el informe preliminar de la liquidación son los considerados como deuda viva, es decir, el dinero que el Ayuntamiento debe a los bancos y entidades financieras. El año anterior se situaba sobre los 26 millones. No obstante, hay que recordar que el Ministerio de Hacienda cifró la deuda viva en 30 millones por un crédito a corto plazo solicitado a finales de 2015 para cumplir con las obligaciones generadas por la obra del mercado.



Asimismo, Muñoz reconoció que en esta cifra no se contabilizan las deudas contraída por las ayudas de Reindustrialización y el Plan Avanza. A este respecto el concejal explicó que aunque Hacienda todavía no ha contestado a la pregunta sobre si hay que contabilizar esas deudas como deuda vida «diversos documentos lo dejan claro» en el sentido de que no se contabilizaría. En el caso de sumar esos créditos la cuantía de la deuda subiría al entorno de los 29 millones de euros.



Cuestionado por si la buena salud económica del Ayuntamiento posibilitará una congelación del IBI, el concejal de Hacienda recordó que la ponencia acordada con el resto de grupos en 2007 concluye el próximo año. No obstante, Muñoz no confirmó el nuevo incremento y aseguró que la decisión se tomará en el mes de septiembre una vez consultados los informes económicos y la posición del resto de grupos. «Todavía es muy pronto», recalcó.