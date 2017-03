La Asociación de Vigilantes señala al intrusismo como gran problema

La Plataforma 21S por la Seguridad, formada por las asociaciones y entidades más importantes y representativas de la Seguridad Privada a nivel Nacional convocó el la pasada semana en Madrid, una jornada de debate y propuestas sobre el intrusismo en el sector. La Asociación de Vigilantes de Soria (Aviso), miembro fundador de la plataforma, transmitió su preocupación por el que consideran el principal reto al que se enfrentan.

Desde el colectivo soriano Raúl Beltrán apuntó ayer que «para vigilantes, guardas, escoltas y todo el sector el intrusismo es prácticamente la medra de todos los males. De ahí viene la precariedad laboral, la salarial e incluso la mala imagen que pueden tener el sector».

Aunque la situación es generalizada en toda España, la provincia no es precisamente ajena a este problema. «En Soria hemos tenido incluso alguna actuación de la Guardia Civil por delitos de intrusismo y usurpación de funciones de vigilantes y guardas», recordó. El problema es que los intrusos «pueden llevar distintivos, pero no tienen formación, no dan las garantías que ofrece la Ley de Seguridad privada» a los ciudadanos.

Beltrán cito como ejemplos las funciones de identificación, de cacheo o de sentido de la proporcionalidad que los agentes de seguridad privada tienen que cumplir a rajatabla reciclándose con cursillo y bajo un régimen sancionador muy duro. «Cuando hay gente que no es profesional y no pasa nada, bien; pero cuando hay complicaciones y tienen que intervenir todo son problemas. No tienen capacidad, no tienen garantías legales y si hay una mala praxis no se puede pedir responsabilidad». Como portavoz de Aviso recordó que solventar algunas intervenciones «con porteros o con alguien con un chalequillo puede incluso ser jugar con la vida de las personas».

No obstante, no todo son noticias negativas. Así, desde el colectivo se confía en una colaboración absoluta con la seguridad pública personificada en los cuerpos de la Policía y la Guardia Civil. La Ley «de hace veintipico años ya nos citaba como subordinada. Ahora somos corresponsables con la seguridad pública» que colabora y vigila que el sector privado se ajuste a sus cometidos. Por el momento ya se han puesto en marcha programas operativos para intercambiar información y coordinarse. «Vamos a ver que efectivamente hay una relación muy fluida».

Por otro lado, desde Aviso quieren hacer patria. La Plataforma 21S, formada por 12 asociaciones profesionales, convino que «sería bueno celebrar un congreso nacional ahora que estamos esperando al Reglamento de Seguridad Privada para hacer presión» y mostrar una voz unificada. La asociación soriana propuso la ciudad como sede y aunque aún no está decidido «está muy bien postulada» y «con bastantes expectativas» para acogerlo en octubre.