Los medios de comunicación sorianos tampoco se libran de los enemigos de lo ajeno. La 8 de Soria de RTVCyL también ha sufrido la visita de los cacos, que se llevaron durante la madrugada del martes al miércoles hasta cinco cámaras valoradas en total en 40.000 euros, según reconoció el director del canal, Iván Juárez. Se trataba de material moderno ya que las cámaras habían sido adquiridas recientemente. Los ladrones también se llevaron las baterías de los equipos y 600 euros en metálico.



Aunque la policía nacional se encuentra ya investigando el asalto a la televisión soriana, tras la denuncia presentada por el medio de comunicación, según las primeras pesquisas el robo en la sede, situada en el camino de Los Royales, se produjo tras forzar la cerradura de entrada e inhabilitar la alarma del exterior.

El dispositivo interior terminó «hecho trizas, a golpes», explicó Juárez, quien también precisó que el autor o autores «sabían perfectamente qué tenían que robar porque había más cosas que ni siquiera tocaron, no había desorden y tan solo abrieron una mochila de las que allí había;tampoco cogieron otras cosas de valor», de lo que se desprende que tenían conocimiento del interior del local y de su disposición.



Una vez sustraídas las cámaras, a los trabajadores de La 8 de Soria no les ha quedado otro remedio que tirar de «material más antiguo», además del que les han tenido que prestar otros centros de coordinación de España, como Navarra, Segovia o Valladolid.

«Con el esfuerzo de todos, trabajaremos con las cámaras antiguas y en las próximas horas estaremos ya al cien por cien», subrayó el director de La 8 de Soria, «y dejar trabajar a la policía y a la justicia». «El destrozo pudo ser mucho mayor, ya que también pudieron llevarse trípodes», prosiguió, «aunque hubo zonas que ni siquiera pisaron». La policía científica estuvo durante la mañana de ayer en la tele soriana para tratar de recabar pistas y tomar huellas si las hubiera de los ladrones.



No fue este el único robo registrado durante esta semana posterior a Semana Santa en empresas de la capital soriana. La firma Piensos Adolfo Martínez, ubicada en el polígono industrial Las Casas, también recibió la visita de los ladrones, según confirmaron fuentes de la empresa, quienes explicaron en cualquier caso que no se habían producido sustracciones Además, hubo otra tentativa de robo en unas oficinas sitas en la calle Eduardo Saavedra, cerca de donde se encuentra la sede de la televisión local. En este caso, fracturaron la cerradura principal, accedieron al interior pero, en principio, no parece que se llevaran nada.