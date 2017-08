Arcos llega a 37 grados y Soria sigue en alerta

La evidente ola de calor dejó ayer valores muy elevados en los termómetros sorianos, pero hoy incluso pueden superarse con cierta holgura. Arcos de Jalón, con 36,8 grados a las 17.30 horas, marcó la segunda temperatura más alta de toda Castilla y León. Morón de Almazán, con 35,4, y Ólvega, con 34,6 grados, no quedaron lejos. Son unas cifras anormalmente altas para una provincia conocida por sus veranos suaves, pero la alerta amarilla lejos de remitir se mantendrá vigente al menos durante las jornadas de hoy y mañana.

En el caso de la localidad olvegueña el calor fue más que patente. A las 9.40 horas, un momento en el que todavía se acostumbra a ventilar las casas, el termómetro ya marcaba 29,2 grados. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sorprendían al ubicar a Soria en una franja de temperaturas más propia de otras Comunidades ubicadas más al sur.

No obstante hubo puntos de observación más frescos. En Vinuesa-El Quintanarejo se vieron los 32 grados; Ucero alcanzanzó 32,3; San Pedro Manrique subió seis décimas más; Lubia registró hasta 34,2 grados; Liceras marcó 32; La Riba de Escalote fijó el tope en 32,4; La Póveda marcó tres décimas menos; El Burgo rozó los 34; Almazul se fue hasta 32,7; y la capital fijó el tope en 33,6 grados. El algunas de las estaciones de localidades menores los datos tardan en actualizarse, por lo que las cifras podrían ser mayores.



La historia, al menos desde que existen registros, indica que la capital nunca ha rebasado los 40 grados. De hecho la máxima histórica de julio se sitúa en 38 (1951) y la de agosto en 37,4 (1957). Sin embargo la Aemet prevé que hoy la temperaturas superen en uno o dos grados a las de ayer, por lo que no sería sorpresivo acercarse al menos a esos valores. De otras estaciones no existe tal profusión de datos históricos.

No obstante, Soria también apareció entre las tablas de destacados de la Aemet por las temperaturas mínimas. Ucero, con 8,4 grados, entró entre los diez lugares de España más frescos para dormir. Eso sí, el contraste térmico entre el amanecer y las primeras horas de la tarde fue de casi 24 grados.

Para hoy la previsión generalizada es que las máximas suban uno o dos grados en casi toda la provincia. Para Arcos, por ejemplo, la Aemet estima que el mercurio subirá hasta los 38 grados, si bien ayer ya se rebasó la previsión oficial. En otros puntos, como la Ribera o la capital, se quedarán en 35 grados.

Quienes comenzarán a tener un respiro serán los vecinos del Moncayo. Tanto en Ágreda como en Ólvega se prevé un leve descenso, aunque también ayer la previsión en el segundo de los municipios se vio ampliamente superada. En estos casos se quedarán en trono a los 31 grados, una temperatura más propia del agosto soriano. Y es que la media de las máximas en este mes durante los últimos 75 años es de 28,3 grados, por lo que las últimas jornadas están muy por encima.

Aunque la alerta amarilla, sobre todo en el sur, se mantiene al menos hasta mañana, las previsiones vaticinan un descenso para el fin de semana. En la jornada sabatina será leve pero en la dominical, por ejemplo la capital no pasará de 26 grados. El lunes repuntan y el martes las máximas podrían caer a 20 grados. El termómetro anda caprichoso... y la lluvia sigue sin ayudar.