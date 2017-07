El anuncio de bajas descose al PP que perderá más poder municipal

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, declaró en Soria en mayo pasado su intención de iniciar en esta provincia su proyecto de «renovación tranquila y moderada». Todo en el marco del Congreso provincial del PP, donde también encomendó a Marimar Angulo, la presidenta provincial del PP, «ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas», a celebrar en 2019, porque «ganar congresos y primarias es importante pero lo que es un éxito es ganar las elecciones municipales y autonómicas para servir, construir, crecer y crear empleo», apuntó entonces.

No han pasado ni dos meses y el panorama es el opuesto. Angulo no ha gestionado ni la renovación tranquila ni la moderación y en apenas 50 días han tomado cuerpo las más funestas perspectivas electorales para el partido. Tanto que se han disparado las alarmas ante lo que podría llegar a comprometer futuros Gobiernos del PP en la provincia y en la región.

La posible avalancha de bajas en el PP que no cuelga como parte de la percha de una campaña propiamente dicha y sí como una reacción de hartazgo ante los últimos acontecimientos. Cabe indicar que dentro de esta vía estarían nombres de peso y sólida trayectoria. Por el momento, en el ámbito de la capital, destaca Óscar Abellón, que sí formaría parte de esta operación salida. Por su parte hasta seis alcaldes consultados manifestaron ayer a este periódico que estarían dispuestos a dejar el partido. Eso sí, algunos lo meditan y otros lo tienen ya claramente decidido. En este muestreo de notables destaca la posición de ex diputados del PP que en los tres casos sondeados también optan por el mismo camino que marca la salida en lo que parece un mero anticipo de abandonos.

«Se va a dar más gente de baja», profetiza Redondo, quien entiende que «se está haciendo un daño irreparable y la gente, hablo de afiliados y simpatizantes también, se está desmoronando» algo que pasará factura «segura» en los comicios municipales de 2019. «Yo llevo un tiempo ya sin que me hayan contestado a mi petición de afiliación. Supongo que será por estrategia, pero cuando llegue lo único que me queda es devolverla», lamenta al tiempo que rechaza «el trato humillante» que se ha dispensado a los seis diputados que dejaron el partido este lunes pasado.

José Ángel Buberos, por su parte, admitió su «pena profunda» tras los hechos acontecidos que son fruto «de una revancha» a la que «no hay derecho» y que orilla a históricos del partido con una hoja de servicio a la altura de muy pocos. «No se han ido, los han echado del partido», sostiene Buberos, que también estima que este proceder va a provocar «un vuelco» electoral en apenas dos años.

En cuanto a su futuro, el alcalde de Fuentecantos, que ha superado los 25 años de afiliación al PP y acredita dos legislaturas consecutivas a sus espaldas, manifiesta que «meditaré qué hacer, pero lo que tengo claro es que estoy dispuesto a dejar el partido».

Esta onda expansiva es todavía más explosiva en el caso de Rubén del Río, en La Póveda. «Me parece bochornoso. Este problema afecta a la gente, a los simpatizantes y a personas que en la calle dan la cara por el PP», censura. Del Río, 12 años como alcalde más otros cuatro como concejal, apunta que «jamás volveré a presentarme por este PP de intereses personales», razón por la que avanzó que «mi Ayuntamiento siempre ha sido del PP pero no lo volverá a ser», remató. «Serán los electores los que decidan, que es lo legítimo, pero bajo mi criterio van a cosechar «un fracaso rotundo» porque «se pudre todo».

Félix López, doce años alcalde de Almazul y ex diputado, se alineó sin duda alguna con los seis diputados, criticando la sumisión a los intereses de los partidos que «sólo son veneno para al provincia». López, que recetó a la dirección provincial «más humildad y bondad» avanzó que cada vez que «habla la cúpula, faltando a luchadores, aumenta el número de afiliados que se quieren dar de baja».

Miguel Bonilla, regidor de Molinos de Duero, reconoció que está «muy dolido» y que los diputados salientes «son además de compañeros, amigos», políticos que «han luchado al máximo por la provincia». En cuanto a su hoja de ruta aseguró «estoy muy centrado en el trabajo», reconociendo que «intuyo que sí hay gente que lógicamente se va a marchar».

Junto a este perfil que no expresa cuál será su decisión a futuro cohabitan otros que, contactados también por este periódico, por el momento o están «en periodo de reflexión» o estiman que todavía no es el momento idóneo para hacer público el sentido de su decisión.

catastrófico

No es el caso de Félix Cubillo, ex alcalde de Golmayo durante 24 años, quien no se esconde y afirma «que estoy con los seis diputados a morir». Con casi tres décadas de afiliación denosta el maltrato que han recibido grandes activos del partido en Soria, pronosticando que «si se sigue así el PP obtendrá «un resultado catastrófico y perderá lo poco que le queda. Sin duda alguna también advierte que se dará de baja «no lo he podido hacer hasta hoy porque me pilla cosechando, pero que lo tengan por seguro», ironizó.

Gustavo Marín, alcalde de Alcubilla de Avellaneda, trasladó la opinión de sus vecinos «de que no ha habido diálogo», manifestando que no se ha aprendido nada de lo sucedido hace años en Almazán «algo que se han cobrado los electores».

Paulino Herrero, tiró de claridad y señaló que la crisis sólo se puede taponar a distancia. «Tendría que ser desde Valladolid, porque de Soria no esperamos nada. Se han posicionado y colocado. Soria y su día a día no les importa en absoluto. Sólo el poner en algún sitio a sus amigos. No pueden pensar que no hay fórmulas alternativas ni que la gente que lleva años haciéndolo vaya a dejar de tener ganas de trabajar por su pueblo, donde se vota a las personas»», concluyó .

Román Martín, ex alcalde de Duruelo durante 25 años y ex diputado, tiene claro que si no se cosen las heridas «la descomposición, que está ahí, va a hacer el resto que no es nada bueno para el PP». La actual situación, a su juicio la actualización de un cuento viejo, es la historia resultante del uso de la fuerza sin conocimiento. «No se puede imponer en política cuando no se sabe de política, cuando sólo se sabe de manejar el aparato del partido». Martín, con toda templanza, auguró que los populares en Soria se van a enfrentar a una avalancha de abandonos «porque bastante gente se va a dar de baja», llegando a asegurar en el plano más personal «que yo también me lo estoy pensando ya» dado «que no se han portado nada bien», algo recurrente «porque no tiene costumbre de convivir en los sitios comunes, acompañando a las cuadrillas en los pueblos o en los pasillos».