Un año de satélite en mi jardín

Distintos municipios de Soria ultiman su candidatura al concurso abierto por Hispasat, el operador español de satélites de telecomunicaciones, que premiará al municipio ganador con conexión gratuita a Internet de 30 Mbps vía satélite durante un año, en el intento de reducir la brecha digital que sufren las zonas más remotas o despobladas de la provincia, donde no hay acceso a Internet o el que hay es de baja calidad. En esta circunstancia todavía están en España 2.682 pueblos que no disponen de acceso a Internet a un mínimo de 10 Mbps, y casi 600.000 hogares, que no pueden navegar ni a 2 Mbps.

El concurso, bajo la etiqueta #enREDatupueblo, está dirigido a municipios o Entidades Singulares de Población (ESP) españoles de menos de 500 habitantes sin ningún acceso a Internet o con acceso de mala calidad, y en él podrá presentar la candidatura de su pueblo cualquier ciudadano, asociación o entidad de la localidad siempre que venga avalada por su Ayuntamiento.

Hispasat ha confirmado a DIARIO DE SORIA EL MUNDO la celebración de reuniones de trabajo con representantes sorianos que valoraban distintas opciones y municipios para formalizar sus diferentes candidaturas. Este hecho en absoluto impide la concurrencia de nuevos postulantes si así se quiere, dado que los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 30 de abril.

La mecánica del concurso es extremadamente sencilla dado que los participantes deberán expresar de forma creativa los beneficios que supondría la llegada de Internet a sus pueblos. Para ello, pueden enviar piezas de cualquier índole y formato, en versión analógica o digital (fotografías, vídeos, canciones, collage, narraciones orales o escritas, etcétera), que recojan ejemplos diversos de mejoras que esta conectividad podría originar en distintos aspectos de la vida del municipio: salud, educación, cultura, negocios, comunicación o vida personal, entre otros. La localidad ganadora del concurso disfrutará de conexión por satélite durante un año de forma gratuita para sus habitantes, hogares y negocios, además de la instalación y la puesta a punto de la misma.

La resolución del concurso estará a cargo de un comité de selección que elegirá tres finalistas, que se darán a conocer el 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de Internet. A partir de esa fecha y hasta el 27 de mayo, los usuarios de las redes sociales y los visitantes de la web del proyecto ‘Conéctate’ podrán votar al pueblo ganador. El fallo definitivo se hará público el 29 de mayo. La organización admite que se valorará positivamente que las candidaturas estén apoyadas por el mayor número posible de vecinos y organizaciones locales.

La génesis de esta acción, explican fuentes autorizadas del operador satelital, es deudora de argumentos que son bien conocidos en Soria, teniendo que ver con la falta de oportunidades que soportan los vecinos de las poblaciones con mala o nula conexión, algo que revela «la desigualdad de oportunidades que sufren debido a la falta de acceso a Internet y el freno al desarrollo económico y social que ello supone. Esta situación contribuye a provocar la emigración de la población más joven de las zonas rurales del territorio nacional».

Esta dificultad objetiva para el desarrollo económico y social de distintas poblaciones, con la consiguiente pérdida de oportunidades para las personas que los habitan, permiten también concienciar a la sociedad de las ventajas que ofrece el satélite como tecnología de acceso a la banda ancha y situar la Agenda Digital en el debate político. Con ese fin, el concurso #enREDatupueblo busca implicar a ciudadanos y administraciones para, entre todos, dar visibilidad a un problema que frena el desarrollo económico y social de muchas poblaciones. Hispasat sostiene que «es fundamental informar a los ciudadanos sobre las posibilidades que ofrece el satélite como tecnología de acceso universal a la banda ancha de calidad», con el fin de evitar el riesgo de exclusión digital para los colectivos afectados.

