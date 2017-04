Angulo se presenta a las primarias con 450 avales...

La carrera electoral para alcanzar la Presidencia del PP de Soria se inicia con una ventaja sustancial para la actual líder del partido, Marimar Angulo, que ayer presentó su candidatura con el aval firmado por 450 afiliados del partido. El número es relevante si se tiene en cuenta que a principios de mes había unos mil afiliados al corriente del pago de la cuota y por tanto con derecho a inscribirse para votar.



Angulo presentó ayer oficialmente su candidatura poco antes de presentar los avales en la sede del PP. Su proyecto es continuar «la renovación que empezó hace unos años», un proyecto que hoy en día «está más vivo que nunca», según explicó a este periódico.



Aunque Angulo no quiso desvelar el número de avales con que cuenta, a la espera de que la Comisión Organizadora los valide hoy y sabedora de que algunos se pueden invalidar, entre otras cosas, por ejemplo, si el afiliado ha avalado a las dos candidaturas. Fuentes de su candidatura confirmaron que se habían recogido a las 6 de la tarde de ayer, dos horas antes de que finalizara el plazo, 450 avales. En cualquier caso, los más de cuatro centenares de firmas suponen más del 40% del censo de afiliados que pueden votar, siempre y cuando se inscriban para ello.



El objetivo de Angulo es proseguir un proceso de renovación en el PP de Soria que en su día contó con «la confianza y el impulso» de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente del PP de Castilla y León. Lo recuerda cuando se le pregunta si es la candidata de Mañueco, a lo que responde que lo es «de todas las personas que confían en mí». Lo que no oculta es que ella se siente «identificada totamente» con el proyecto del nuevo presidente del PP regional. Mientras en otros lugares hay renuncias de presidentes por no poder atender el partido adecuadamente por la acumulación de responsabilidades, Angulo considera que puede compatibilizar el cargo orgánico con el de senadora y el de procuradora. Y ello «porque cuento con el mejor equipo». No obstante, ese equipo «no va a ser el mismo» después del congreso.



Sobre ella pesa la acusación de los críticos de haber perdido elecciones. «Lo fácil es echar la culpa al de enfrente», responde, para añadir que lo dice «uno», en clara alusión al otro candidato, Antonio Pardo, «que ha estado en el sitio [la Diputación] que se ha perdido».



Además, recuerda que despuésde las municipales, donde el PP obtuvo un mal resultado en toda España, ha habido otros comicios en los que se ha ganado en Soria, como los autonómicos y dos elecciones generales, en las que, recuerda, se han ido mejorando los resultados. Por ello, se muestra «orgullosa» de los afiliados del PP que han sabido «estar a la altura» en los momentos, «apretando los dientes» y «remangándose» cuando ha sido necesario.



Ante las primarias, afirma que «es la hora de que hablen los afiliados», y frente a la campaña que se inicia el lunes y concluirá el viernes 28, pide que sea «limpia». «Hay que hablar bien del PP, que somos todos», señala en evidente alusión a las críticas vertidas por el otro candidato. De todas formas, considera que no se precisa demasiada campaña. «Nos conocemos», explica, para añadir que «lo que hemos hecho es nuesta mejor carta de presentación. Todos tenemos nuestro currículum».



Para después del proceso congresual, Marimar Angulo desea que «se respete lo que digan los afiliados» y «hablar bien del PP y trabajar por el partido». Tras las votaciones, recuerda que se producirá la normal situación de «mayorías y minorías», pero dice que será el momento de dejar de hablar solo del partido para «ponerlo al servicio de la sociedad».