Alonso pide gestionar «con inteligencia» la crisis y explorar un eventual «acercamiento»

Jesús Alonso, alcalde de El Burgo y procurador en Cortes regionales por el PP, fijó ayer una vez más su posición dando un paso más al frente sin cambiar un ápice lo sustancial de su discurso, que coloca a los vecinos de El Burgo y al PP por encima del escándalo en el que se encuentra sumido el partido en Soria.

Alonso, que ratificó la contribución de Elías Alonso como diputado teniente alcalde de su equipo de Gobierno municipal, deslindando su condición de diputado saliente «que no comparto», tiró de aplomo y prudencia para requerir que se gestione «con inteligencia» la crisis abierta «que me preocupa» y sin «agotar» una vía diferente a la del enfrentamiento habilitando «la posibilidad de un acercamiento».

El primer edil burgense, que recetó «sosiego», abogó en conversación con este periódico por intentar «reconducir un asunto que no beneficia a nadie». Esta postura, distinta a la defendida por Angulo, de mayor hostilidad con la reclamación de actas, choca frontalmente con el planteamiento que propone Alonso de no caer en cainismos «porque nuestra obligación como partido es dar soluciones para ciudadanía y vecinos y no convertirnos nosotros en un problema para ellos». En este sentido abundó al indicar que «se quiere y se necesita a un PP al servicio de la sociedad y no a un partido que se convierta en un elemento de tensión» adicional.

A juicio de Alonso, la mejor salida pasaría por hallar «una solución sin que nadie se viese perjudicado», un escenario virgen «que debemos de explorar», observando todas las posibilidades que puedan conducir «a que se pueda restañar el conflicto» sin la necesidad de que necesariamente tenga que haber «perdedores o desautorizaciones», dejando claro, sin equidistancias, que por encima está «la legitimidad del partido frente a los inconformismos».

Asimismo, el procurador en Cortes apostó por reconvertir «esta grave crisis» en un instrumento «que nos puede servir para mejorar más», abriendo el campo a una salida «que nos fortalecería», algo que, insistió se debe de hacer entre todos «desde Valladolid, desde Soria, desde El Burgo y desde Bayubas de Abajo, por poner tres ejemplos» y que «diré a quien me quiera oír, ya sea en Valladolid, Soria, El Burgo o Bayubas de Abajo».

Como colofón Alonso admitió que ayer, a la hora de cerrar esta información, no había mantenido nuevos contactos con las direcciones, en la provincia y en la región, «porque todo está muy claro» en cuanto a su negativa a ‘sacrificar’ a Elías Alonso por razones de servicio público y buena gestión, rechazando otro tipo de «distorsiones».