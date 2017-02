Almazán habilitará un aparcamiento en la calle Antonio Machado

El Ayuntamiento de Almazán habilitará una pequeña zona de aparcamiento junto a la calle Antonio Machado. Es la idea del Consistorio que dirige José Antonio de Miguel una vez sea demolido un inmueble que hay en esta vía, una antigua casa de camineros ahora de propiedad municipal.

El inmueble está en un solar amplio cuya extensión total llega a los 450 metros cuadrados, según indicó el responsable municipal. Suficiente para adecuar un parking en el que se situarán también los contenedores de reciclaje de distintos tipos que se encuentran en la zona.

El proyecto, no obstante, tiene carácter temporal porque el destino que reserva el Ayuntamiento a esta zona no es precisamente servir de aparcamiento. El alcalde quiere destinar este solar a la construcción de viviendas municipales, pero éste no es el momento adecuado para promoverlas, según indicó De Miguel.

Demolición

El solar es propiedad del Ayuntamiento desde hace poco más de un año tras adquirirlo a la Junta por unos 60.000 euros. La edificación se derribará en breve, tarea adjudicada a la empresa Construcciones Machín. Una vez que esté diáfano, se acometerán los trabajos necesarios para adecuarlo como zona de aparcamiento.

No es éste el primer derribo de una casa de caminero en Almazán. Hace años el Ayuntamiento hizo la misma operación: adquirió a la Junta unos inmuebles que en día habían servido para este fin y en su emplazamiento construyó unos bloques de pisos sociales. Son un total de 20 viviendas de propiedad municipal, todas ellas ocupadas en régimen de alquiler, según explicó el alcalde.

Almazán no es la única localidad que se ha planteado qué hacer con estas viviendas, que no siempre despiertan interés del Ayuntamiento. En el caso de el Burgo de Osma, la Junta sigue siendo propietaria de seis antiguas viviendas en la calle del Espino y su reciente intento de venderlas ha resultado en vano. El proceso de licitación de estas viviendas, resuelto hace unas semanas, no atrajo a ningún interesado. El precio base de licitación oscilaba entre los 50.537 euros y los 51.437.