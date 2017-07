Un alga microscópica tiñe de verde la Laguna Negra

La Laguna Negra ha vuelto a tornarse verde por tercer verano consecutivo. Según confirmaron fuentes de Medio Ambiente tras los pertinentes análisis, el hecho se debe a la proliferación de algas de tamaño microscópico –fitoplancton– que han encontrados unas condiciones óptimas para reproducirse.

De hecho, la tonalidad verde proviene de estas algas que proliferan especialmente cuando el mercurio sube más allá de lo habitual. Las últimas olas de calor y los años con temperaturas por encima de lo habitual son uno de los factores. La abundancia de peces, que generan materia orgánica, parece que también ha influido.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, explicó que «sigue más o menos en el mismo estado» que en años anteriores. «Está más verde que negra por la proliferación de algas, de fitoplancton». Desde la institución «mandamos hacer análisis y eso es lo que sale, presencia de fitoplancton» cuya abundancia ha mutado el color original.

Como causa principal se baraja que la causa más probable es «el clima actual, con los calores que estamos viendo y la escasez de precipitaciones. Puede ser también una combinación con el hecho de que hay bastantes peces», lo cual incrementa la carga orgánica de las aguas sea con heces, con ejemplares que mueren... Cabe recordar que la Laguna Negra es un punto en el que está autorizada la pesca sin muerte de la trucha común (Salmo trutta fario), lo cual garantiza una mejor conservación de la especie dado que los ejemplares capturados deben devolverse a las aguas con el mínimo daño posible. El cierre de temporada se produce el 15 de octubre y en agosto está vedada a la pesca.

Lucas apuntó que «estamos esperando a ver cómo evoluciona y si hay que tomar medidas» para corregir este desequilibrio, que no resulta preocupante para la salud humana. No obstante, de necesitarse alguna medida correctora «serían muy difíciles. No es fácil intervenir en un caso como este».

El caso es llamativo por tratarse de un punto de alta afluencia turística y que además lleva su color habitual en el propio nombre. Sin embargo, no es el primer caso en el que la provincia vive episodios de aguas con alta concentración de microorganismos. Ya en Cuerda del Pozo las famosas cianobacterias, la forma más común de fitoplancton marcaron más de un verano.

De hecho se abrió la estación de monitorización de cianobacterias en el embalse de Cuerda del Pozo sólo para conocer cómo evolucionaban estos microscópicos organismos que no generaron problemas de salud pública pero sí mantuvieron en pie de guerra a los ecologistas. Las temidas cianotoxinas no llegaron a dar complicaciones.