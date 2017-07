Alerta amarilla por máximas de hasta 35 grados

La ola de calor ya está aquí. Tras un final de junio suave y un arranque de julio con una tónica similar, a partir de hoy el mercurio podrá alcanzar los 35 grados centígrados en varios puntos de la provincia, especialmente en la zona sur. De hecho, durante las jornadas de hoy y mañana la alerta se circunscribe al Sistema Central, aunque en próximos días podría subir.

La Agencia Estatal de Meteorología, como ya avanzase en las páginas de DIARIO DE SORIA / EL MUNDO esta misma semana, prevé un episodio de calor bastante sostenido en el tiempo. Mañana domingo y el lunes serán las dos jornadas en un principio más duras, aunque en todo casos las máximas por encima de los 30 grados se mantendrán vivas al menos durante una semana.

Por localidades, puntos como Langa de Duero o Arcos de Jalón sufrirán especialmente la canícula. De hecho para Langa ya se preveía ayer esta cifra, sostenida al menos hasta el lunes. No es un dato para llevarse las manos a la cabeza en julio, pero sí lo es el hecho de que en alguna de las jornadas cercanas las mínimas no bajen de 20 grados. La media de este mes ronda los 12,4 grados en los últimos 74 años, así que una temperatura ocho grados por encima de la media evidencia que no habrá mucha tregua dentro de la ola de calor.

Las probabilidades de lluvia no aparecerán –y en porcentajes bajos– hasta el martes, miércoles y jueves, y no de forma homogénea por toda la provincia. La capital, por ejemplo, con máximas de 33 grados y quizás alguna precipitación puntual será uno de los puntos que menos sufran la canícula en su mes más duro.

No obstante el calor es evidente. Ayer, día en el que las máximas deberían haber bajado cuatro grados según las predicciones, se alcanzaron los 31 grados en la capital y los 33,3 grados en El Burgo de Osma y Liceras. Todavía queda lejos de los 40 grados que marcaron la máxima registrada en la Comunidad en Candeleda (Ávila). Además, no cayó ni una gota en toda Castilla y León y se llega más calor.