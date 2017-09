La provincia perderá al final dos escuelas rurales, una cifra definitiva a cinco días del inicio del nuevo curso escolar previsto para el 11 de septiembre. El martes se conoció que la escuela rural de Matamala de Almazán echaba el cierre debido a no poder llegar a los cuatro alumnos mínimos que son necesarios para poder abrir y estar en funcionamiento la unidad y ayer se confirmó el cierre de la unidad de la localidad de Deza, cuya alcaldesa, Nuria Caballero, reclamó que en la provincia de Soria las escuelas puedan estar en funcionamiento con tres alumnos, debido al problema de despoblación que padece la provincia y que la clase política es incapaz de frenar.



La Dirección Provincial de Educación alargó durante 24 horas el plazo para que Deza pudiera lograr salvar la escuela, pero sin embargo el municipio no ha podido llegar a los cuatro alumnos exigidos.

La alcaldesa del mencionado municipio soriano ha trabajado durante prácticamente todo el verano para conseguir el asentamiento de familias con niños en la localidad, pensando en salvar el centro escolar.

Sin embargo, y pese al esfuerzo, los intentos mediante el ofrecimiento del bar social a familias para su gestión al municipio le ha resultado imposible conseguir la llegada de repobladores.

De esta manera, el curso escolar 2017/18, que comenzará con tres alumnos más en la provincia al pasar de los 13.346 estudiantes en 2016/17 a 13.349 en el que arranca hoy, se cobrará dos unidades rurales, en las localidades de Matamala de Almazán y Deza con poblaciones de unos 325 y 240 habitantes respectivamente.



La unidad de Deza corresponde al Colegio Rural Agrupado (CRA) Campos de Gómara que integra a las unidades de Borobia, Serón de Nágima y Gómara y la de Matamala al CRA Río Izana que integra también aTardelcuende y Quintana Redonda.



La primera edil de Deza recordó ayer su compromiso y el de la localidad para mantener abierta la escuela y criticó, sin reservas, el comportamiento de los responsables políticos en materia demográfica y evitar el cierre de los centros escolares. «Los representantes políticos deben implicarse con los pueblos, donde cada vez hay menos gente», afirmó Caballero quien añadió para «fijar población primero hay que crear empleo» y exigió a los procuradores y senadores que trasladen el problema en los órganos correspondientes en Valladolid y Madrid, respectivamente.

«Estos representantes políticos solo van a los pueblos cuando tienen que hacer las listas de cara a las elecciones y en las fiestas para hacerse las fotos», lamentó la primera edil de Deza, quien precisó que «a mi pueblo en los dos años de esta legislatura no hay ido ningún político, y es una vergüenza».



Caballero, además, cargó contra el nulo compromiso exhibido por la clase política de todas las administraciones y partidos con las localidades que tenían en peligro la escuela, como Deza y Matamala de Almazán.



«Durante estos días no he recibido ninguna llamada», criticó la regidora de Deza quien afirmó que continuará defendiendo los intereses de la localidad «con uñas y dientes porque cuando me involucro en un tema me involucro al 100%».



En este sentido, la alcaldesa de Deza criticó que los representantes de los pueblos «trabajen sin medios» y no reciban «apoyo en escalas superiores» lo que deriva en el abandono, la pérdida de población y el cierre de escuelas. La alcaldesa, además, planteó que en la provincia de Soria debería haber más permisividad a la hora de limitar un número mínimo de alumnos para mantener abiertas las escuelas y trasladó que debía ser más flexible y bajar a tres atendiendo a la situación de despoblación que azota al territorio soriano.



En la actualidad, el número mínimo de alumnos en toda la Comunidad es de cuatro. Con el cierre de estas dos unidades rurales, el curso escolar arrancará con 16 centros de Infantil y Primaria, de los que seis están en la capital y nueve en la provincia, a los que hay que añadir el Centro de Educación especial Santa Isabel.



Además en la provincia hay diez CRAs (Colegio Rural Agrupado), según datos facilitados por la delegación territorial. Además hay 13 centros de Secundaria, entre ellos la Escuela de Artes y dos centros de Formación Profesional (dos en la capital y uno en Almazán).



Asimismo, hasta el 11 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, tendrá que esperar la unidad de Almajano para saber si contará con un profesor más y una nueva unidad, según informó el director provincial de Educación, Javier Barrio.



Según las mismas fuentes, la decisión por parte de la Dirección Provincial de Educación sobre si se refuerza con un profesor más la unidad de Almajano se adoptará ese mismo día para tener seguridad de que el número de alumnos es definivito. Si el día del inicio del curso, el centro tiene doce alumnos, se dotará a la unidad escolar con un profesor más. Si se mantiene en los once estudiantes que tuvo el curso pasado, la Dirección Provincial mantendrá una unidad y el mismo número de profesores.