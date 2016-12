El alcalde urge una cumbre con Rey y Miguel para blindar acuerdos

La polémica abierta tras las declaraciones del consejero de Educación, Fernando Rey, en torno a la posibilidad de abrir un debate para un eventual traslado del campus de Soria a la UBU, dejando la UVa, junto al clima de convulsión y enfrentamiento que se vive en el campus soriano, motivó la reflexión del alcalde de Soria, Carlos Martínez, para quien tanto ruido «no genera un entorno positivo» y «menos» para una institución a la que se le presume una mayor altura de miras.

Por todo ello, Martínez Mínguez lamentó la «mala imagen» que se está proyectando «para el campus», una realidad que puede restar oportunidades al centro educativo soriano, generando de modo indeseable «una mayor reticencia» por parte del alumnado que pudiera venir a Soria desde otros territorios y que ante el caos que se está proyectando pueda reconsiderar negativamente esta opción, lesionando también intereses de la ciudad y de la provincia.

Este estado de cosas, que «se ve con preocupación» dado el nivel de «incertidumbre» generada, ha hecho que el primer edil haya solicitado y acordado celebrar una reunión «con carácter inmediato» y «tras las fiestas de Navidad» con el rector de la UVa, Daniel Miguel, con la idea de precisar aspectos y confirmar que no se prevé marcha atrás alguna en asuntos tan importantes e irrenunciables como son el centro de I+D+i, presentado esta semana con una inversión inicial de 4,5 millones de euros, y la confirmación en todos sus extremos de lo acordado para la Universidad del Deporte como centro adscrito sin ningún tipo de menoscabo.

Además de la ‘cumbre’ con el rector de la UVa, Martínez Mínguez comunicó ayer que ha también ha traslado su intención de reunirse con el consejero de Educación para tener «información de primera mano» y poder determinar si se está ante «un planteamiento serio, un globo sonda o una reflexión hecha en voz alta». La reacción del alcalde, enmarcada en la idea de que el campus es una «parte fundamental en el desarrollo de la ciudad» presidió esta batería de valoraciones.

Por su parte, y tras varios días de silencio, el consejero de Educación, Fernando Rey, volvió a hablar ayer sobre la eventual segregación del campus de Soria, condicionando el presunto inicio del traslado a Burgos a que exista un «extraordinario consenso» entre los implicados, principalmente «Soria y Valladolid», por lo que animó a abrir un periodo de reflexión «sereno», «positivo» y «dialogante» en el que se valoren «argumentos» y no otro tipo de «aspectos».

Estas declaraciones se produjeron momentos antes de la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, (Fuescyl) y el Banco de Santander.

Fernando Rey admitió que con su propuesta, que no es «nueva», lo que ha pretendido es abrir un proceso de «reflexión» para ver ventajas y desventajas de un mapa universitario autonómico en el que Soria «estuviera» con Burgos. Para que salga adelante, ha puesto como «condiciones» del diálogo que haya unas «elevadas dosis» de consenso.

«Este no es un tema nuevo, ha habido muchas conversaciones oficiosas y lo que digo es que estamos en el momento de abrir ese proceso de reflexión para saber si esta propuesta es oportuna. No vamos a dar un paso más allá si hay malestar en alguna de las universidades porque no sería la mejor manera de abrir ningún proceso de reflexión», manifestó el responsable de Educación del Ejecutivo autonómico quien solicitó que se mire esta situación bajo un enfoque «ilustrado racional» y no «romántico emocional», ya que no se trata de un proceso de «independencias» territoriales. «El esfuerzo inútil produce melancolía», precisó.

En cualquier caso, Rey elogió sin ambages los servicios que la Universidad de Valladolid está prestando a Soria, que, en su opinión, son de la «máxima» satisfacción, con una apuesta «clara» como demuestra el edificio que se va a comenzar a construir y que se dedicará a la investigación, por lo que si no cambia de adscripción, ha advertido, tampoco pasará nada «grave».

Además, en el caso de que sucediera, los alumnos que están en el Campus de Soria tienen «derecho» a que su titulación sea «expedida» por la UVA hasta que se concluyera un proceso que ha advertido sería «complejo» ya que deberían de estudiar cuál sería el más «adecuado» jurídicamente hablando.

Mientras tanto, el rector de la UVa, Daniel Miguel, sigue parapetado en el silencio más espeso y un día más declinó hacer declaración alguna para aclarar de primera mano la evolución de la situación.

Su mutismo, general, se extiende a todos los frentes abiertos esta semana: la segregación, la salida del vicerrector Luis Bonilla y la decisión adoptada de abandonar el acuerdo de colaboración mantenido durante 20 años con la Fundación Duques de Soria para el apoyo de la única residencia universitaria de la provincia.