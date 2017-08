El alcalde de Almazán apoya la cesión de agua y se ofrece a mediar

El alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, mediará mañana entre los regantes del Alto y el Bajo Duero para propiciar la cesión del cupo de agua no consumido por los primeros. El regidor municipal avanzó que «creo que hay que ser solidarios» y confió en que se pueda conseguir una solución satisfactoria al conflicto. El PSOE adnamantino también se sumó a esta opinión por lo que el respaldo municipal es prácticamente unánime.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ya notificó ayer la autorización de una manifestación de regantes de Tordesillas en la plaza Mayor de Almazán. El Ayuntamiento es propietario de varias parcelas en el canal de Almazán y por tanto, además de mediar, también tiene mucho que decir.

De Miguel avanzó que «les voy a recibir gustosamente y me ofrezco a mediar para ver si es posible un arreglo». Eso sí, confió en que los asistentes llegados de Valladolid «vengan en plan tranquilo y humilde. Si vienen en otro plan se echarán tierra a los ojos».

A su juicio los agricultores vallisoletanos «no piden por vicio. Aunque no han hecho las cosas bien, porque han utilizado más agua de la que debía». No obstante achacó este hecho a que «tuvieron que adelantar el inicio de la campaña a marzo, porque ya había sequía» hace cinco meses.



No obstante el alcalde de Almazán también aprovecho para señalar otro culpable del conflicto. «La administración se lava las manos, y me refiero al Ministerio de Agricultura con responsabilidad en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El Ministerio lo puede hacer por decreto pero eso cuesta votos. Por eso quiere trasladarlo a los agricultores». Cabe recordar que al frente está la castellano y leonesa Isabel García Tejerina, de Valladolid.

De Miguel afirmó además que si finalmente se produce la cesión los regantes locales no se verían afectados porque «la campaña de riego de Almazán está asegurada. Y para el año que viene, si no llueve, estamos igualmente fastidiados si el embalse (de Cuerda del Pozo) no sube por encima del 50%».

Por ello «creo que hay que ser solidarios. Me pongo en la piel del joven agricultor que ha hecho inversiones, que ha pedido unos créditos, que ha pagado el agua» para que «por unos últimos riegos no pierda» la cosecha.

«Este tema puede dejar tragedias económicas», prosiguió el regidor municipal. Por ello reiteró que «creo que deberíamos ser un poquito solidarios con gente que es como nosotros, agricultores». En este sentido De Miguel recordó que trata de personas que se ganan la vida de la misma forma.



Para el regidor municipal «esos dos hectómetros cúbicos que piden es un 1% escaso de la capacidad total de Cuerda del Pozo», que oficialmente puede albergar hasta 249 hectómetros cúbicos. «Se van a ir al río igual porque están desembalsando igual, pero sin consentimiento de Almazán Valladolid no los va a poder coger».

De Miguel abundó en que el bloqueo a la cesión de agua supone una mejora inapreciable en las reservas hídricas, no tanto por el volumen como por el hecho de que en otras épocas del año se suelta agua sin aprovechamiento. «A petición de las hidroeléctricas, si dicen en invierno que desembalsen más, ese agua se va al mar y no lo echa de menos nadie».

«Habría que regular el uso del agua por parte de las compañías hidroeléctricas para acumularla en invierno», continuó el alcalde adnamantino. «Habría que establecer un debate más profundo e incluso rescatar viejos planes hidrológicos que primaban acumular reservas. Sin embargo «sólo nos acordamos cuando no llueve».