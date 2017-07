El alcalde adjudica a dedo dos contratos al hijo de De Lózar

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, anunció el viernes 2 de junio la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución de la reforma de la antigua cafetería Alameda, en pleno parque de La Dehesa, para convertirla en centro cultural. Desde la oposición se mira con mucho recelo este expediente ya que consideran que el procedimiento no ha sido todo lo transparente y limpio que debería. Aunque hasta la fecha no hay constancia de ilegalidades, los grupos municipales sospechan que desde el Ayuntamiento se han utilizado todas las argucias administrativas disponibles para que el contrato recayera en una persona predeterminada. El adjudicatario no es otro que el arquitecto soriano Miguel de Lózar, hijo del concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Jesús de Lózar, que llegó a rebajar en más de 10.000 euros su propuesta inicial para lograr el segundo contrato.



Desde Alcaldía defendieron ayer la legalidad del procedimiento asegurando que «toda la tramitación» se ajustaba al reglamento establecido y que «cuenta con el visto bueno de los técnicos». Por su parte, el concejal de Cs, Jesús de Lózar, aseguró que «nunca» estuvo presente en los órganos donde se trataron estos procedimientos. «Es un tema que no me preocupa», remarcó.



El alcalde, Carlos Martínez Mínguez, también secretario provincial del PSOE, cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, pero los socialistas tuvieron que negociar con Ciudadanos el apoyo en la Diputación.



El inicio de este procedimiento hay que situarlo en el mes de octubre del año 2016. El Ayuntamiento saca a licitación un contrato para la elaboración del proyecto básico de reforma de la cafetería Alameda por un precio de 18.000 euros más IVA (21.780 euros en total). Se trata de un contrato menor por lo que el Ayuntamiento tiene la potestad de invitar a las empresas que considere adecuado.



Aunque desde el propio Consistorio se confirmó la invitación de tres empresas, al Ayuntamiento llegan dos propuestas. La primera fue presentada por Miguel de Lózar, que ofertó un coste de 16.662,5 euros más IVA (20.161,62 euros). El arquitecto soriano acompañaba su propuesta con un anteproyecto. La segunda oferta que llegó estaba firmada un arquitecto llamado Aitor Gayoso y simplemente constaba de un oferta económica por valor de 17.500 más IVA. La adjudicación fue para De Lózar a través de una resolución de Alcaldía. Según informaron fuentes cercanas al proceso, la tercera persona invitada era un arquitecto llamado Eduardo de Pedro.



La presentación de dos ofertas cumplía con la normativa, pero algo despertó las sospechas tanto de los grupos de la oposición como del Colegio de Arquitectos de Soria. La principal duda radica en que para la reforma de un edificio tan emblemático de la ciudad el Ayuntamiento invitó a dos arquitectos que apenas tiene relación con la ciudad de Soria. Eduardo de Pedro está colegiado en La Rioja y Aitor Gayoso trabaja para la multinacional JLL en Madrid desde febrero de 2016.



Según los datos proporcionados por el propio Colegio de Arquitectos de Soria en la provincia hay colegiados unos 80 profesionales, pero el Ayuntamiento solo invitó a Miguel de Lózar a participar en la elaboración del proyecto básico. ¿Porqué se invitó a dos arquitectos que trabajan fuera de la provincia? Esta pregunta se la hizo también la oposición aunque todavía no ha obtenido una respuesta convincente. El 12 de diciembre de 2016 el presidente de la comisión de Vigilancia en la Contratación, el concejal del PP Javier Martín, también arquitecto de profesión, dirigió un escrito al departamento de Contratación del Ayuntamiento en el que se solicita un informe del proponente del contrato (Alcaldía) «sobre los criterios seguidos para limitar la petición de presupuesto a tres licitadores sin haber ampliado la invitación al Colegio Oficial de Arquitectos».



El expediente sigue su curso y la respuesta llega el 12 de enero de 2017, para sorpresa de la oposición, a través de un escrito firmado por el responsable de protocolo de Alcaldía, Gustavo Encabo, cargo de confianza del alcalde. En el documento se hace referencia al artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. «Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación». Encabo añade que «en los casos que nos ocupan, los contratos han sido adjudicados a personas físicas con habilitación y capacidad suficiente para efectuar los objetos de los mismos, no requiriéndose, como indica la normativa, ningún requisito más que la aportación de la factura».



Ahondando más, en el escrito se expone que «no obstante y siguiendo los criterios establecidos en las bases de ejecución del presupuestos, a pesar de no ser legalmente necesario para los contratos menores, se han solicitado tres ofertas a tres empresas del sector». Sobre la ampliación de la consulta al Colegio de Arquitectos incide que entre las funciones de estos organismos no figura «la ejecución de contratos administrativos».



A pesar de las dudas que generó el proceso, la tramitación de la reforma de La Alameda siguió adelante. El día 10 de marzo de este año el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, anunciaba después de una Junta de Gobierno Local la licitación del contrato para la redacción del proyecto de ejecución de la reforma de la cafetería Alameda. El precio era de 39.500 euros más IVA y la contratación se haría a través de un procedimiento negociado y sin publicidad. La intención final es crear un centro cultural tras una inversión de unos 400.000 euros.



En la mesa de contratación celebrada el 17 de abril se da cuenta de la llegada de cuatro ofertas. Es el 23 de mayo cuando se conoce la propuesta económica de los licitadores. Miguel de Lózar presentó la propuesta mejor valorada técnicamente y con un precio de 35.000 euros más IVA. La segunda fue cursada por otro arquitecto soriano, Francisco Ceña Jodra, que fue la mejor valorada en el aspecto económico, cuestión que otorga más puntos de cara a la adjudicación, según el pliego. La oferta de este arquitecto fue de 22.200 euros más IVA. Las otras dos ofertas presentaron el mismo precio para ejecutar el contrato. El mismo precio, céntimos incluidos. Estas dos propuestas están firmadas respectivamente por Aitor Gayoso y por Eduardo de Pedro y el precio ascendía a 39.276,25, apenas doscientos euros menos que el presupuesto de licitación.



Tras el análisis inicial de las ofertas todo apuntaba a que la adjudicación iba a recaer sobre Ceña Jodra ya que después de la baremación de las ofertas técnicas y económicas su propuesta tenía la mayor puntuación. El último giro del proceso llegó el miércoles 31 de mayo, en la reunión de la mesa de contratación que debía decidir sobre la adjudicación del citado contrato. Para sorpresa de los grupos de la oposición, en el citado organismo se aludió a una «segunda vuelta» de negociación en la que Miguel De Lózar, presentó una nueva oferta en la que rebajaba en 14.000 euros su valoración inicial. La adjudicación, finalmente, recayó en De Lózar al presentar la mejor oferta técnica y económica. La propuesta pasó de los 35.000 euros a los 20.997 euros.



Apenas pasa una semana entre la primera y la segunda oferta de De Lózar, un tiempo reducido, más aún teniendo en cuenta que, según el pliego, había que informar a todos los licitadores de la baremación inicial para que pudieran presentar una segunda oferta. La enorme rebaja presentada por De Lózar fue decisiva en la adjudicación ya que le permitió, tras la baremación final de las propuestas técnicas y económicas, obtener la mejor puntuación. Es significativo además que las dos propuestas presentadas por Gayoso y De Pedro, los arquitectos de fuera de la provincia e invitados por el Ayuntamiento a participar, también obtuvieran la misma puntuación, cero, dado que su proposición distaba mucho de los requisitos, técnicos y económicos, exigidos por el Consistorio.