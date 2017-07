Lo afroamericano empieza en Soria

La décima edición del Enclave del Agua será la mejor de la historia «en cuanto a programación». El esfuerzo de la organización, con una exigencia artística, técnica y de producción más que sobresaliente, permitirá disfrutar de un elenco de artistas «nacionales e internacionales» que contribuirán a volver a impulsar un festival que, aun siendo de referencia, busca alcanzar nuevas cotas que están más allá del controvertido numero de asistentes.

Conciertos, actividades, jams sessions, diyéis, proyecciones, acampada, gastronomía, artesanía y actividades de promoción social, patrimonial y medioambiental, tomarán la ciudad durante tres días de música y naturaleza a orillas del Duero, pero con extensión este año al centro de la ciudad, gracias a la oferta vermú que contará con dos escenarios habilitados en el corazón de la capital y con una programación muy superior a la del año pasado, cuando se ensayó la idea con enorme aceptación por parte del público.

Víctor Frutos, director del Enclave del Agua, destacó la importancia que tiene un cartel que cuenta con un grupo de artistas «que en algunos casos será la primera vez que vengan a España y será a este festival», algo de lo que objetivamente «nos podemos sentir muy orgullosos» porque devuelve el foco a Soria, mejorando su proyección como marca, algo que permite captar un flujo de público creciente «que en el 80% ya es de fuera de la provincia», aprecia Frutos, quien también habla de la importante inyección económico que supone el evento para la ciudad «donde no queda desde hace un mes una habitación de hotel y donde se agota el dinero en los cajeros automáticos».

La impresionante nómina del escenario ‘principal’, con nombres tan sonoros como Imperial Jade, Ras Kuko, De Robert&The Half Truth (jueves), Wax & Boogie, Laurence Jones y Sonny Knight &The Lakers (viernes) y Julián Maeso, The Bellrays y Orgone (sábado), no pueden dejar en penumbra el talento que pasará tanto por el escenario ‘pradera por las muy remozadas sesiones vermú.

Atendiendo al primero de estos dos epígrafes abrirán el festival los Mighty Vamp, que presentarán su primer trabajo, ‘Pijama de lino’, perfecta posibilidad para acercarse al universo del acid-jazz. El viernes, también a las 21.30 horas, llegará la presentación de The Soul Jacket, quedando para el sábado, desde las 20.30 horas, la descarga de adrenalina, repleta de guiños, de DR Maha Miracle Tonic, mientras que The Fuzillis cerrarán este espacio.

Por su parte, los conciertos programados para el ‘Enclave Vermut’ con la idea de «contaminar» el espíritu del festival en la ciudad tendrá en el escenario de la Alameda de Cervantes (viernes, 13, 30 horas) a Gonzalo Arca y Mara Row & the Criminals. Asimismo, en el Tubo Ancho (14,30 horas) estarán de The Groovin´Flamingos + Vanessa & the Criminales.

Para el sábado, en la Alameda de Cervantes, estarán Bad Lands + Sweet Baby James y en el Tubo Ancho The Meatpies+ Vanessa & Blues Deluxe.

El vuelo del festival es innegable y su proyección también. Este año RTVE, que ya había seleccionado el evento como uno de los ‘grandes’ dentro de la geografía nacional, emitirá el 15 de agosto un concierto completo en su programación. Asimismo el ‘Telediario’ de La 2 ha confirmado que mandará un equipo y que el Enclave del Agua ocupará uno de los contenidos del informativo este viernes.

Por su parte Radio 3, referente en el panorama musical español en cuanto a la música con buen gusto, también emitirá en septiembre próximo un especial que recopilará todo lo acontecido durante estos próximos días en el escenario principal del festival.

«Lo que nos importa también es todo lo que se identifican los sorianos con el festival. Estamos muy agradecidos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria «que nos ha apoyado desde el principio y que ha sabido confiar en una forma de hacer y en un festival que ha sabido anticiparse y ‘captar’ artistas de talla mundial para que su primera vez en España haya sido en Soria, insospechada capital afroamericana durante tres días «porque la gente sabe apreciar la música mucho más de lo que pudiera parecer».

«No hay un festival de estas características en el país. Recuerda a los grandes eventos que se hacen en Estados Unidos, con una idea familiar, abierta y de participación», recuerda Frutos.

De este modo, la marca Soria como destino, cultural, abierto, amistoso, natural, gana peso con su asociación a un festival elegante, con clase, de mediano formato y en el que ha funcionado el boca a boca como si se tratase de un reguero de pólvora.

En la retina de los aficionados quedan ya más de 100 conciertos con soul, funk, rock, ritmos africanos, hip hop, ska, afrobeat o blues. Cosas de la identidad. Y del valor.

De Robert&The Half Truths

El escenario principal se abrirá hoy a las 23.00 horas con Imperial Jade. A las 0.30 horas será el turno de Ras Kuko. Hora y media después el escenario se llenará con la presencia de De Robert&The Half Truths. como cierre, a las 3:30 horas, Dj Sr Lobezno.

VIERNES

Sonny Knight & The Lakers

La segunda jornada prevé romper el fuego con Wax & Boogie, a las 23.00 horas,. A las 0.30 horas, la potencia de Laurence Jones precederá la esperada presencia de Sonny Knight&The Lakers. A las 3,30 horas turno para Original Reginald.

SÁBADO

Orgone

El sábado, Julián Maeso será el encargado de romper el hielo (23,00 horas). A las 00.30 horas, llegará el turno de The Bellrays. Después, a las 2,00, se subirán al escenario principal Orgone. El evento se cerrará con Dj GudLak.