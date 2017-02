Afean al PSOE su ausencia en los premios de reciclaje

Una anécdota para el equipo Gobierno y una muestra de «desidia» para la oposición. El pasado lunes en Madrid la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) entregó a 29 entidades locales un reconocimiento por la excelencia en la reciclaje de papel y cartón en un acto que contó con la presencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Cinco fueron los ayuntamientos de Castilla y León que fueron premiados, pero solo uno faltó a la cita, Soria.



Desde el Ayuntamiento de Soria reiteraron ayer que la ausencia de representantes del Consistorio capitalino se debió a motivos de agenda y que además se avisó con antelación ante los organizadores del acto. Asimismo, indicaron que en la entrega de premios tampoco estuvieron presentes representantes de ciudades como Granada, Zaragoza o Lleida. Para el equipo de Gobierno la no presencia de Soria en el evento es una anécdota y advierten de que «lo realmente importante es el trabajo hecho y ya consolidado en materia de reciclaje». Fuentes municipales insistieron en que el equipo de Gobierno valora la distinción como un premio a la ciudad y que la intención era compartirlo con todos los vecinos ya que «son los auténticos protagonistas».



La concejala Ana Alegre insistió en que se trata de un premio «colectivo y compartido». «Existía un problema de agenda ya que en algunas ocasiones, las exigencias y compromisos del día a día municipal impiden acudir a entregas de este tipo fuera de Soria aunque insisto en que nos sentimos muy felices por el premio que nos anima a seguir en la misma línea y que evidencia que los vecinos y vecinas cada vez están más comprometidos con el medioambiente», aseguró la edil.



Desde la oposición se observa la ausencia de representantes municipales desde un prisma diferente. PP, Ciudadanos, Sorianos e IU consideran que el equipo de Gobierno dispone de los recursos suficientes como para estar presente en un acto en el que se da un reconocimiento de la ciudad.



El portavoz del PP, Adolfo Sainz, apunta en primer lugar a que el equipo de Gobierno cuenta con once concejales en su grupo y además recuerda que la oposición también puede actuar en representación del Ayuntamiento. «Ya una vez le dije en un Pleno al alcalde que contará con nostros para lo que fuera necesario», comentó. Sainz asegura que la ausencia de representantes sorianos le parece «fatal». «Lo normal es que hubiera ido el alcalde, pero si no era posible, podría haber ido alguno de los concejales o incluso algún técnico de la casa», reiteró. Para Sainz esta ausencia es una muestra de la «desidia» del equipo de Gobierno y el «abandono» de la ciudad. «Hay tres concejales liberados, hay más concejales y hay técnicos», remarca.



El concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar, se manifestó en términos similares. «La verdad es que podría haber ido alguien, igual el alcalde no podía, pero sí que podría haber ido alguien de la Corporación», señala. De Lózar aboga por no «sacar de contexto» la ausencia, pero repite que «podría haber ido alguien aunque sea un representante de la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos». «Igual no le han dado tanta importancia al acto, pero bueno hasta podría haber sido un buen momento para hablar con la ministra aprovechando su presencia en el acto», concluye.



Más duro se mostró el representante de IU, Enrique García. «Creo que esta muy mal, tenemos que hay tres concejales liberados contando con el alcalde, están para este tipo de cuestiones y representar a la ciudad». El edil insistió en que «además hay otro ocho concejales que también podrían haber ido o el jefe de Gabinete, la verdad es que me parece muy mal». «Si realmente no podía ir ninguno se podría haber dejado que fuera alguien de la oposición», subrayó. Para García la ausencia en la entrega de premios es un síntoma que habla de «la falta de ilusión y de ganas». «Hay una desidia instalada entre los trabajadores del Ayuntamiento y parece que también ha llegado al equipo de Gobierno», asegura.



En el caso de Sorianos, su concejal fue muy contundente. «Si no se presentan en los juicios, tampoco van a las recogidas de premio», comentó en alusión a la ausencia del interventor municipal en un proceso judicial. «Creo que es una cuestión a la que no le han dado importancia», lamentó. Romero considera que la presencia de Soria en esta entrega de premios podría ayudar a dar «visibilidad» a la ciudad.



Hay que recordar que en el caso de Castilla y León fueron cuatro las ciudades premiadas además de Soria. Los alcaldes de Segovia, Burgos y León recogieron el premio de manos de la ministra. En el caso de Valladolid, el premio fue recogido en nombre de la ciudad por el subdirector del Servicio de Limpieza Municipal.