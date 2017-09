Acuerdo para que la Universidad del Deporte esté operativa en 2018

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, manifestó ayer su «optimismo» de cara a que la Universidad del Deporte esté operativa en el curso 2018-2019. El regidor mantuvo una reunión el pasado jueves en Valladolid con el consejero de Educación, Fernando Rey y los promotores de la iniciativa, la Fundación Cidida. El futuro del proyecto pasa por presentar una nueva memoria antes del 30 de septiembre con el objetivo de que se apruebe antes de final de año y en 2018 pueda comenzar la matriculación, la promoción y la adecuación de las instalaciones con vistas al comienzo del curso en el próximo septiembre.



El responsable de Cidida, José Luis López del Amo, manifestó hace unas semanas que el proyecto estaba bloqueado en la tramitación administrativa. En ese momento, El Ayuntamiento se comprometió a mediar ante la Junta y las autoridades educativas para salvar los obstáculos que impedían avanzar al proyecto.



«Tuvimos una reunión en que la se demostró que hay voluntad por todas las partes para intentar subsanar las deficiencias detectadas en la memoria académica por la Acsucyl», comentó Martínez que añadió «parece ser que son solventables y se podrá volver a presentar la memoria antes del 30 de septiembre y, si llegamos a los plazos marcados, tener el informe favorable antes de finales de año con el objetivo de hacer la captación de matriculaciones, la promoción de la Universidad y el acondicionamiento».



El alcalde volvió a transmitir la «firme voluntad» de la Junta de impulsar este proyecto, pero también puso sobre la mesa que después de tantos tiempo «es el momento en el que los promotores necesitan tener el ok definitivo para poder ajustarnos a los plazos y buscar a los inversores que harán posible el desarrollo de la Universidad». Martínez incidió en que la «voluntad política debe convertirse en hechos ciertos».



«Ayer buscamos soluciones entre todos y con buena voluntad vamos a poder cumplir», reiteró. Martínez remarcó que el cumplimiento de los plazos pasa porque en diciembre esté el informe favorable «al menos provisional» para que «en enero o febrero podamos tener el visto bueno definitivo». «Ese es el encaje que consensuamos y veremos si somos capaces de cumplirlo», aseveró. Martínez aseguró que «estamos al final del camino» de un proyecto muy importante para la ciudad y la provincia. «Hemos salvado muchos obstáculos y estamos en la última etapa, hay que intentar que nadie se desanime y creo que podemos lanzar un mensaje claramente optimista tras la reunión», concluyó.



Con respecto a los problemas surgidos para la licitación del nuevo edificio de I+D del Campus de Soria y las objeciones técnicas del Ayuntamiento de Soria, el alcalde afirmó que son pequeñas diferencias que no tienen porqué afectar al desarrollo del proyecto. «Es una cuestión de mover el vallado dos metros y recoger unos residuos que con el desmonte se han acumulado en una ladera», explicó. «Son dos cuestiones que entiendo como menores y que no tienen ni siquiera que parar la licitación de la obra, desde el Ayuntamiento lo único que se pretenden es que el proyecto se ejecute lo más rápido posible», insistió.



Con respecto a los problemas, reconocidos desde la UVA, por la justificación de la financiación, el alcalde comento que «no me puedo posicionar porque no lo conozco». Martínez aseguró que en la reunión mantenida el jueves no se comentó nada y que tiene previsto contactar con los responsables universitarios y de la consejería la próxima semana para conocer la realidad del proyecto.