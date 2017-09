El 94,6% de los votos apoya la Ejecutiva de Rey, con Muñoz de número dos

Con el 94,65% del voto de los 62 delegados asistentes, la nueva Ejecutiva del PSOE recibió el visto bueno para iniciar la nueva andadura en el partido, que dirigirá Luis Rey en los próximos cuatro años. A última hora de ayer se conoció la composición del órgano, que contará con Javier Muñoz como nuevo secretario de Organización, en sustitución de Javier Antón. A eso de las 12.30 horas, con adelanto incluso de las previsiones horarias tras el informe de gestión del saliente Carlos Martínez (se aprobó por unanimidad), Rey había sido proclamado como secretario general del partido en Soria.

El XV Congreso Provincial del PSOE despidió en Almajano la etapa liderada por Martínez, presidida por un importante avance de representación territorial, incluido el gobierno de la Diputación, presidida por Rey. Y dio paso a una nueva etapa marcada por la idea de la consolidación del proyecto. «Para mí es un día extraordinariamente importante en lo político y personal», resumió sus sentimientos Luis Rey, poco antes de ser proclamado como nuevo responsable del PSOE provincial. «Siempre desde una segunda fila, no desde la barrera, eso jamás, pero desde una segunda línea de política llevo muchos años participando de este proyecto de Soria».

Tras las elecciones locales de 2015 accedió a la presidencia de la Diputación y «ahora toca dar un paso en este partido». La nueva etapa «no es otra cosa que continuar con este mensaje de cambio que venimos implantando en esta provincia desde hace tiempo».

‘Más PSOE’ y ‘Más Soria’ eran los lemas del XV Congreso Provincial y Rey hizo una pequeña glosa de ellos, sus objetivos a fin de cuentas. Desde el punto de vista organizativo, el propósito es «que entre más gente», de manera que «todo aquel que tenga una iniciativa, un proyecto político de progreso para esta provincia entienda que el Partido Socialista es el mejor instrumento para llevarlo a cabo». Del lado de la provincia, romper «esa línea de resignación» de los gobiernos del PP y «poner nuevas ideas» sobre la mesa.

Soria «está ahora mismo en una difícil encrucijada». Tras años de «gobiernos conservadores» sucede que «lo que hemos visto es que no se puede conservar lo que tenemos, porque lo que tenemos nos lleva abocados, no digo a la desaparición porque eso sería excesivamente drástico, pero nos lleva a perder del orden de 1.000 habitantes todos los años en esta provincia».

Rey no se olvidó de Carlos Martínez, a quien iba a relevar en el cargo, ni de los militantes. «Creo que ha sido un líder esencial en las transformaciones de esta provincia», expresó sobre el secretario saliente. Pero eso «ha sido posible siempre también porque detrás había un enorme equipo de socialistas», aseguró.

De manera general, «creo que hay que consolidar el cambio en la provincia, hay que consolidar el cambio que todo el mundo ha podido percibir desde 1999», cuando el PSOE alcalzó la Alcaldía de la capital de la mano de la recientemente fallecida Eloísa Álvarez.

También «especialmente en este último periodo electoral» el PSOE ha ampliado su base en los ayuntamientos. Y está al frente de la Diputación. Aquí «empezamos a verlo, que también el Partido Socialista tiene un proyecto de transformación de la sociedad provincial», refirió quien es su presidente.

En cuanto al plano regional, «hay una oportunidad histórica para la sociedad de Castilla y León de que esa política, de que la política de progreso del Partido Socialista llegue por fin a la Comunidad». Castilla y León ha pasado «demasiado tiempo con gobiernos conservadores» y el Ejecutivo está ya «completamente atascado». Tal es la «filosofía fundamental» de su mandato, señaló Rey, quien también apuntó a la necesidad de que el PSOE llegue al Gobierno central.