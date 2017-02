«3.500 pensionistas sorianos no pueden pagar sus medicamentos»

Ofensiva sanitaria. El PSOE, a través de Virginia Barcones y Ángel Hernández, ambos procuradores en Cortes, anunció ayer la presentación de una propuesta no de ley con la que pretende revertir el proceso «de deterioro y debilitación de la calidad asistencial» del modelo sanitario que, según sus datos, que aunque está castigando al conjunto de la sociedad, penaliza más gravemente a 3.500 pensionistas sorianos «que no pueden asumir sus gastos farmacéuticos» y al ámbito rural, «donde la mala planificación y los recortes» repercute en sus vecinos «que no reciben la misma atención sanitaria que en las zonas urbanas».

Por ello, ambos políticos se comprometieron a dar los pasos que sean necesarios «para eliminar el copago farmacéutico» que lesiona «a pensionistas, enfermos crónicos y personas que requieren atenciones específicas», toda vez que se han dejado fuera del sistema sanitario gratuito más de 400 medicamentos de uso habitual, con alto grado de indefensión. De igual modo precisaron que «las políticas sanitarias del PP han aumentado la brecha entre el medio rural y el medio urbano, dado que «si el servicio no se presta de igual modo y el acceso a los servicios no tiene la misma calidad se está haciendo un flaco favor a la lucha contra la despoblación que tanto se invoca». Con los parámetros actuales se estimó como «normal» que «cada día perdamos más y más población» debido a «los malos servicios públicos» que nada tienen que ver con el entregado trabajo de los profesionales sanitarios.

La batalla por recuperar este sistema de salud «que nunca debió dejar de ser universal, gratuito y de calidad» tendrá otros frentes abiertos en la provincia. En este sentido, Barcones y Hernández citaron la perentoria necesidad que existe en Soria de renovar la obsoleta equipación existente tanto en el hospital como en los centros médicos, puntos en la que «la obsolescencia del aparataje» alcanza niveles preocupantes por lo que, entienden, se debe de asegurar «la adecuada dotación y renovación tecnológica de forma equitativa en toda la Comunidad».

La propuesta gravita en su totalidad sobre doce puntos sin que su enunciado olvide aspectos como la eficiencia en el gasto farmacéutico y la habilitación de líneas de financiación y dotación de un bloque de medidas «que garantice el incremento de profesionales sanitarios en todas las categorías, con especial incidencia en el medio rural, tras la pérdida de profesionales en los últimos años».

Asimismo se pidió apostar por la gestión pública y el empleo perdido con dotaciones presupuestarias suficientes. También la puesta en marcha de mecanismos reales de transparencia y comunicación.

Barcones y Hernández exhortaron al PP «a que recapacite y reflexione. La ciudadanía se ha echado a la calle, porque el deterioro actual es insostenible. Hay que revertir los recortes por el bien de los ciudadanos».

Por último, el PSOE insistió en reivindicar las infraestructuras sanitarias comprometidas. La segunda fase de modernización del hospital Santa Bárbara de Soria, donde «llevamos años con la misma trampa: dinero en los presupuestos que no se ejecuta».

Entre las medidas que plantea la propuesta no de ley socialista verbalizada por Barcones y Hernández destaca también la idea de poner en marcha una ley autonómica de demora máxima en la lista de espera para pruebas diagnósticas, consultas e intervenciones quirúrgicas, como garantía expresa para el conjunto de los ciudadanos.

En este sentido desvelaron que , en materia asistencial, resulta «urgente» frenar las listas de espera «que se han disparado hasta límites insostenibles» en la provincia, con límites «alarmantes» tales como el más de un año de espera «para digestivo y oftalmología» o la espera de más de una semana «para una simple cita en Atención Primaria», apuntaron.

La batalla iniciada pretende acabar «de una vez» con el soniquete «ya te llamaremos» y garantizar que las demoras quirúrgicas, en consultas a especialistas y en pruebas diagnósticas sufran un considerable descenso con frontera, según la especialidad, en los 90 y los 30 días según sea el caso .