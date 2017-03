1.100 viviendas sorianas pueden reclamar el cobro de plusvalías

Las plusvalías cobradas por los ayuntamientos españoles están en tela de juicio después de que los tribunales hayan comenzado a dar la razón a los particulares que reclaman su devolución. En el caso de Soria ya se dictó una sentencia condenatoria para el Consistorio y hay otras 30 demandas pendientes que, vista la jurisprudencia, parecen abocadas al mismo destino.

Pero la cifra puede ser bastante más elevada. Y es que la tasadora Tinsa estima que en toda la provincia de Soria hasta 1.100 transmisiones patrimoniales podrían haber tenido que pagar esa plusvalía que ahora están tumbando los juzgados. Según la información publicada por Tinsa, sólo Ceuta y Melilla tienen un número menor, lo que supone que el problema no es específico de la provincia, sino generalizado en toda España. Los datos se han cruzado con los del INE y los de los Registradores de la Propiedad.

Según advierte el estudio «la estimación tiene en cuenta las transmisiones realizadas entre 2013 y 2016, ya que pueden recurrirse las operaciones de los últimos cuatro años». De esta forma, se puede reproducir un efecto similar al de la cláusula suelo y los bancos, lo que ha obligado a las entidades financieras a devolver dinero.

Pero ¿por qué surge ahora la cruzada contra esta plusvalía? La respuesta está en la crisis. En teoría la plusvalía se cobraba por la diferencia entre el valor catastral del suelo entre el momento de compra inicial de la vivienda y del posterior a la hora de venderla. La evolución del mercado ha hecho que en realidad muchos inmuebles se hayan acabado transmitiendo por un precio inferior al de adquisición.

De esta forma, hay casos en los que lejos de haberse producido una ganancia económica se ha registrado una pérdida. Los juzgados argumentan que si no hay beneficio no puede haber hecho imponible y por tanto el cobro de las plusvalías no se ajusta a derecho.

Según la sentencia emitida en febrero por el Tribunal Constitucional «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos que no sean exponentes de riqueza». En otras palabras, si no hay beneficio, no puede haber impuesto.

En el caso ya resuelto del Ayuntamiento de Soria se le condenó a devolver 4.600 euros así como a asumir las costas. No obstante cada situación es distinta y no se puede extrapolar la cuantía a otros asuntos judiciales, por lo que se desconoce cuánto podría suponer para las arcas municipales.

Por el momento varios despachos de abogados ya han comenzado a ofrecerse como especialistas en este tipo de reclamaciones como ya ocurriese con las participaciones preferentes o la obligación de devolver cláusula suelo. Por ello se prevé una avalancha de casos contra los ayuntamientos españoles en los próximos meses.

Respecto a otras provincias de la Comunidad, la situación no es muy distinta, en Ávila se habría pagado de más por la compraventa de 2.000 inmuebles; en Burgos por 4.200; en León por 4.400; en Palencia por 1.700; en Salamanca por 3.600; en Segovia por 1.900; en Valladolid por 5.600; y en Zamora por 1.800. Sumando los de Soria, y siempre teniendo en cuenta que son datos provinciales y no sólo capitalinos, en toda la Comunidad se podría reclamar por un total de 26.300 transacciones.

Teniendo en cuenta que en toda España la cifra se estima en 550.000 viviendas afectadas, prácticamente una de cada 20 se ubica en la Comunidad. Madrid, con 76.500 casos, es la provincia donde más procesos se podrían iniciar.

Reclamar la plusvalía, oficialmente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivinu), requiere de dos pasos. Por un lado se necesita interponer un recurso ante el Ayuntamiento aunque «es posible que posteriormente sea necesario acudir a la vía judicial».

Además es conveniente aportar «una prueba técnica realizada por un experto independiente, que acredite la pérdida de valor producida entre el momento de la compra y el de la venta» en referencia al suelo.

El importe de la plusvalía aumenta a medida que se incrementa el valor de mercado del inmueble transmitido, por lo que las ventas más cuantiosas pueden ser también las más afectadas por el cobro.