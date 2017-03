Los vecinos no perciben la suerte de pinos desde hace más de un año

El alcalde de Duruelo de la Sierra, Alberto Abad, ha solicitado a los vecinos que forman parte de la Sociedad Vecinal de Aprovechamientos Forestales que exijan al presidente que convoque una asamblea general inmediatamente para poder vender y repartir los aprovechamientos forestales que en la actualidad está paralizada desde hace más de un año, según expone en un bando.

En la misma comunicación municipal se detalla que esta sociedad dejó de trabajar por los objetivos para los que fue creada hace un año y «no actúa como mandataria de los vecinos para la gestión de los aprovechamientos comunales».

En este sentido en el bando se recuerda que la sociedad se rige por una asamblea general que se debe reunir, por lo menos, una vez al año, y tampoco se pueden superar los cien días hábiles del año siguiente sin que se convoque la citada asamblea. Asimismo, la sociedad cuenta con una junta directiva, cuyos miembros, constituida por siete personas, se debe renovar parcialmente cada dos años y, además, le corresponde al presidente de la sociedad convocar y presidir la asamblea general y la junta directiva. Según se recoge en el bando, en la actualidad no se celebran estas reuniones, ni las gestiones oportunas por lo que no se puede vender ni repartir los aprovechamientos forestales.

Según los estatutos de la sociedad tienen derecho a los aprovechamientos todos los nacidos y empadronados y que residen en el municipio, mayores de 25 años. En esta localidad pinariega también se respeta el derecho a dos generaciones anteriores, es decir a los que son nietos de durolenses, que lo adquieren en el momento que tienen un año de antigüedad de empadronamiento y si mantienen la residencia en el pueblo pueden cobrar el aprovechamiento, denominada como ‘la suerte’. La mayor parte de los vecinos que residen en la población gozan de este derecho.

Abad señaló que la situación actual bloquea toda actividad, porque la junta directiva actual está desmantelada y han dimitido todos los socios, a excepción del presidente, que no convoca una asamblea, a pesar de que el alcalde reunió el 10% de las firmas de los miembros de la sociedad necesarias para pedirla, «pero la convocatoria de la asamblea la tiene que hacer el presidente y no lo hace», agregó.

El alcalde durolense indicó que el problema se arrastra desde hace varios años y desde que fue nombrado alcalde ha intentado solucionarlo, porque la sociedad no gestiona la venta de la madera del municipio y, por lo tanto, no reparte ‘la suerte’ , «algo que no nos lo podemos permitir en años de crisis y en una zona donde se necesita la madera para trabajar», puntualizó el alcalde. Asimismo, el regidor municipal indicó que la situación se ha agravado con la dimisión de casi toda la junta directiva, dado que lo que se tendría que haber cubierto estas vacantes con la entrada de nuevos responsables, o bien el propio presidente debería haber dimitido y debería haber facilitado el nombramiento de una nueva junta directiva que adopte las decisiones necesarias.

Abad aseguró que nunca se había vivido una situación así en Duruelo de la Sierra que afecta a todos los vecinos. Los aprovechamientos forestales y la subasta de madera es una competencia que tiene el Ayuntamiento pero que en su día cedió a la Sociedad Vecinal de Aprovechamientos Forestales y «siempre se ha tenido confianza en la sociedad, porque siempre se ha realizado de manera adecuada hasta ahora que está todo parado», concluyó.