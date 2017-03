Torres tacha de "sectario" al alcalde por excluir al PP en los Presupuestos

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Almazán, Montse Torres, arremetió ayer contra el alcalde, José Antonio de Miguel, por su «actitud sectaria, partidista e interesada», al no convocarla para negociar y consensuar los Presupuestos Municipales de este año que todavía están pendientes, después de que en el pasado Pleno PP y PSOE no aprobaran las cuentas.

El grupo popular en el Ayuntamiento de Almazán recordó ayer a De Miguel que gobierna en minoría y que «debería contar en mayor medida con las opiniones y propuestas del resto de los grupos políticos, tanto del PSOE como del PP y no solo con el grupo socialista como ha hecho estos últimos días, negociando a escondidas las cuentas municipales de 2017», según expuso en un comunicado de prensa.

Torres lamentó que no haya sido invitada a formar parte de ninguno de los encuentros en los que se ha acordado un borrador «y por lo tanto no se me ha dado opción ni a conocer dichas negociaciones, ni a participar de las mismas, ni por supuesto a presentar ninguna propuesta».

En este sentido agregó que toda esta situación tiene como finalidad hacer del Ayuntamiento de Almazán y de su gestión una prolongación del pacto que José Antonio de Miguel mantiene con el PSOE en la Diputación de Soria, y por el que, gracias al apoyo del alcalde de Almazán, gobierna Luis Rey.

Para Torres «Almazán y sus vecinos no deben de ser ni un intercambio de cromos entre el PSOE y José Antonio de Miguel, ni el funcionamiento del Ayuntamiento y las decisiones que en él se tomen el escenario de una lucha de poder», entre ambos partidos políticos.

Por su parte, el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, se sorprendió de las acusaciones de la concejala del PP en el Consistorio, cuando «hoy (por ayer) la he llamado en cinco ocasiones y no me ha cogido el teléfono».

De Miguel subrayó que la única edil que tiene el PP en el Ayuntamiento no ha presentado ninguna propuesta, ni enmiendas al borrador de los Presupuestos, «ni en comisión, ni tampoco en el Pleno, en el que votó que no porque no, mientras que el PSOE sí ha puesto de manifiesto proyectos en los que está interesado que se incluyan en los próximos Presupuestos».

Para De Miguel la que actúa de manera sectaria y partidista es la concejala del PP que «trata de desestabilizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Almazán que sabe que se encuentra en minoría». Agregó que el único interés del equipo de Gobierno, formado por los concejales no adscritos, es el de procurar el interés y el beneficio por el pueblo. Aseguró que no tiene nada que ver la gestión política en el Ayuntamiento y en la Diputación, en la que recordó que forma parte de la oposición y que no hay ningún pacto de gobierno, únicamente un acuerdo de investidura. El Ayuntamiento llevará de nuevo el borrador de Presupuestos a un pleno que se celebrará el día 30 de marzo.