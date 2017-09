Tres decenas de personas se concentraron a primera hora de la mañana de ayer en el Baldío de las Calzadas, un paraje del término municipal de Calatañazor, para colaborar en la búsqueda y exhumación de Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria en 1936, cuando fue asesinado «por tres falangistas y un cura» por formar parte del Partido Republicano Radical Socialista.

Los comentarios orales llevaron a la Asociación Recuerdo y Dignidad hasta una gran cruz formada por decenas de piedras en un paraje cercano a donde ahora se está construyendo la autovía A-11. «A la gente le cuesta hablar de este tema. No queda nadie en el pueblo que viviera en esa época y los más mayores no quieren hablar sobre eso. Me ha costado mucho que alguien me indicara el lugar en el que creían que estaba enterrado», comentó durante la búsqueda de los restos el alcalde de Calatañazor, Alfredo Pérez, quien condujo a los componentes de la asociación hasta el lugar. «Es una pena que esto haya ocurrido pero es bueno resolver la necesidad que tienen los familiares», reconoció.

El equipo científico de la Fundación Aranzadi, bajo la dirección técnica del antropólogo forense Francisco Etxebarría, comenzó a excavar la silueta de la gran cruz buscando restos del fallecido, cribando in situ parte de la tierra removida en busca de posibles restos.

Los presentes siguieron expectantes las labores, especialmente a partir del mediodía, cuando aparecieron unas gafas entre la tierra existente bajo una gran piedra. Los aplausos surgieron entonces y los asistentes rodearon la fosa. La emoción y los nervios se apoderaron de los presentes. «Nunca he visto a mi abuelo con gafas», indicó una de sus nietas, que cuentan con tres imágenes que retratan a Abundio. «Pero a lo mejor se las quitaba para las fotografías o las usaba sólo para leer», matizó.

Los voluntarios empezaron entonces a cribar la tierra en busca de pequeños restos óseos. Y apenas 15 minutos después se obtuvieron los primeros resultados, iniciándose entonces una labor más minuciosa. Minutos antes de las 13.00 horas se encontró la mandíbula, que aún conserva una muela, restos que fueron introducidos en una de las numerosas bolsas transparentes que el equipo llevó rotuladas con la fecha y el nombre del exhumado, algo que deberán confirmar los resultados de la pruebas de ADN. «El cráneo está ahí», avanzaron. Fue entonces cuando los miembros del equipo conocieron la posición del fallecido, lo que les hizo retirar casi todas las piedras que conforman la gran cruz cristiana bajo la que fue enterrada Abundio, y que fueron colocadas una vez finalizada la exhumación como homenaje al vicepresidente de la Diputación y a quienes le enterraron en ese lugar.

Y una hora después, ya se observaron algunos de los detalles de Abundio, como el cráneo, las costillas o la pelvis, además de haber desenterrado parte de un zapato.

El presidente de la Asociación Recuerdo y Dignidad, impulsora de este tipo de exhumaciones, señaló que el objetivo es «seguir luchando por los derechos humanos». «Consideramos que conllevan unas responsabilidades, y que una vez pasadas también tienen que ser reparadoras. Hay informes internacionales que vinculan a España con desapariciones forzadas, y se comparan con crímenes contra la humanidad», explicó Iván Aparicio. Por ello, desde la asociación que preside se buscan tres objetivos fundamentales: «documentar lo ocurrido, que se juzgue a los responsables y que se reponga el daño».

En el acto también estuvo presente Esther Pérez, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Soria, entidad que colaboró con las tareas de exhumación aportando 3.000 euros. «Fue una suerte que quedara señalizado el lugar, y eso fue porque hubo gente, vecinos de Calatañazor, que se preocuparon en marcar el lugar en el que fue enterrado», indicó la diputada, quien se desplazó al lugar para «acompañar», ya que reconoció que «poco más se puede hacer». Pérez señaló que este tipo de acciones buscan «recuperar el recuerdo y la dignidad» de quienes fueron asesinados y puso en valor la labor realizada por los voluntarios.

En los 17 años de existencia de la Fundación Aranzadi, Etxebarría indicó que «se han abierto 500 fosas y se han recuperado restos de 8.000 cuerpos». «Y no solemos contar con presencia de representantes institucionales, tal vez debido a los miedos, pero queremos normalizar esta situación», señaló, por lo que agradeció «en nombre de muchos» la presencia tanto del primer edil de Calatañazor como de la vicepresidenta de la Diputación Provincial.

Abundio llegó hasta este lugar malherido tras «arrastrarse durante cientos de metros» después de ser «asesinado por tres falangistas y un sacerdote». «Suponemos que lo hizo intentando sobrevivir o esconderse… Hay otros a los que les mataron mal y lograron sobrevivir. Pero desgraciadamente no fue su caso. Y lo encontraron dos o tres días después», indicaron sus nietas. Y allí fue encontrado por un pastor, quien dio el aviso al alcalde de Calatañazor.

La tercera fase del proceso, tras las de investigación y documentación, finalizó ayer con la exhumación de los restos, que tendrán que ser analizados para corroborar la identidad del fallecido. Por ello Etxebarría documentó tanto a través de fotografías como de vídeos el proceso, con el objetivo de realizar un informe técnico «en el que se demuestre que se cometió una injusticia».

«Cuando se haga la entrega y el homenaje posterior se cerrarán un poco las heridas pero nos gustaría también que el Estado formara parte de toda esta operación, que sacan adelante los voluntarios, las asociaciones memorialistas y los familiares. En este caso la Diputación de Soria, a la que agradezco muchísimo, también ha colaborado en la exhumación de mi abuelo», señaló una de las nietas.

Aparicio comentó que en un futuro explicará a su hija, Vega, de unos meses, el proceso de búsqueda y exhumación de asesinados haciéndole ver que «es un trabajo realizado con el corazón». «Le diré cómo están las cosas y que cualquier persona con corazón está obligada a cambiarlas», afirmó emocionado.

«Arreglar la historia de nuestro país es saber lo que pasó y que todo el mundo conozca la verdad», sentenciaron las nietas de Abundio.

El presidente de la Asociación Recuerdo y Dignidad recibió durante la exhumación una llamada, cuyo contenido transmitió a los asistentes. «Acaban de llamarme de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Van a colaborar con 6.000 euros que destinaremos a la exhumación de la fosa de los maestros», gritó a los presentes, quienes se mostraron contentos con el apoyo económico por parte del Gobierno regional para las labores que se desarrollarán durante la jornada de hoy en Cobertelada, perteneciente al término municipal de Almazán.

A primera hora de la mañana de hoy, los miembros de la Asociación Recuerdo y Dignidad, la Fundación Aranzadi y los voluntarios comenzarán las tareas de limpieza de la zona que rodea la fosa común de los maestros para facilitar el trabajo de los científicos, que extraerán los restos óseos.