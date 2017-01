El temporal deja a Barcones nueve días sin teléfono

El temporal de frío y nieve dejó a los vecinos de la pequeña localidad de Barcones sin comunicación telefónica durante nueve días.

Según explicaron fuentes vecinales, el pasado 16 de enero se suspendió la señal telefónica y las terminales fijas se quedaron sin señal. La avería, que se subsanó el pasado miércoles, se debió al corte del suministro eléctrico en el Alto del Rey, donde se encuentra la antena de radioenlace que se heló y ello afectó a la señal telefónica.

La empresa que tiene subcontratada Telefónica para el arreglo de estas averías no pudo acceder a las instalaciones donde se encuentra la estación base y la antena que ofrece el servicio a esta zona.

Según las mismas fuentes, los operarios de la subcontrata lo intentaron en varias ocasiones, pero los accesos hasta las instalaciones de telecomunicaciones estaban impracticables y no pudieron llegar, a pesar de conducir vehículos especiales. Hasta que los equipos especializados no pudieron acceder a la estación base no se ha recuperado la señal.

Barcones es una pequeña población, en la que residen 23 vecinos, que se fueron los que se quedaron incomunicados a través del teléfono durante 9 días. El enclave del casco urbano del pueblo no dispone de cobertura para teléfonos móviles y los usuarios de los mismos se tienen que desplazar dos kilómetros para tener señal.

Los vecinos aseguraron que no es la primera vez que en Barcones se sufren cortes de teléfono, lo que se ha convertido en un serio problema para los residentes de este pequeño pueblo, la mayor parte de ellos personas mayores que ante un contratiempo no tienen posibilidad de comunicarse con el exterior, ni con teléfonos fijos, ni con los móviles.

Barcones está localizado al sur de la provincia, en una zona donde la orografía es complicada, en los Altos de Barahona, y donde la climatología también es dura, debido a ser una zona frecuente de nevadas y heladas. El pueblo se encuentra próximo a la provincia de Guadalajara, cerca de Retortillo, y a más de 50 kilómetros de Berlanga de Duero.

El temporal de frío persistirá durante los próximos días y las bajas temperaturas se mantienen en la provincia de Soria. La provincia entra hoy en alerta naranja por precipitaciones de nieve. La cota de nieve se situará en la Cordillera Cantábrica entre los 900 y los 1.000 metros bajando por la tarde a 700/800 metros; en el Sistema Central e Ibérico, entre los 1.000/1.200 metros bajando a 800/1.000 metros; en Pirineos a partir de 1.000/1.2000 metros; y en las sierras béticas, de 1.400/1.600 metros bajando a 1.000/1.200 metros.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press la cuarta mínima más importante de ayer se ha registrado en San Pedro Manrique (Soria) con -10,4 grados, seguida de Cedrillas (Teruel) con -10,2 grados, Biescas (Huesca) con -10,1 e Izaba (Navarra) con -9,7 grados.

El municipio de Cuéllar (Segovia) ha registrado a las 3.50 horas de ayer la tercera temperatura mínima más baja del país con -10,9 grados, por detrás de Naut Aran (Lleida) con -12,4 grados y Sigüenza (Guadalajara) con -12,4 grados. Entre las más bajas también se encuentra la registrada en Pedrosa del Príncipe (Burgos) con -9,2 grados.