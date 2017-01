Tarragó promete una plantilla de 300 trabajadores en Norma

La empresa Norma Doors vive un nuevo intento de relanzar su actividadad después de que el anterior naufragara totalmente a finales del año pasado. Al socio industrial belga, Alcopa Thys, que prometió recuperar los niveles de actividad del año 2007, le sustituye Lacus Group, que ayer anunció en Soria un plan de negocio a cuatro años en la factoría de San Leonardo, en el que la promesa ahora es alcanzar una facturación por encima de los 40 millones de euros y aumentar la plantilla hasta los 300 empleos estables, 60 más que plantilla actual. Es el tercer socio que llega desde que en 2013 se creó la nueva empresa tras la liquidación de Puertas Norma. Según el presidente de Caja Rural –socio de Norma–, Carlos Martínez, «la tercera es la vencida».

El representante del grupo industrial, Jorge Tarragó, cree posible alcanzar los objetivos a partir de un cambio de gestión y una inversión de un millón de euros en maquinaria durante este año para otorgar solidez y transformar la fábrica en una empresa competitiva. Las ventas se quieren redirigir la mercado internacional y la meta es exportar el 60% de la producción.

Tarragó compareció junto a los representantes de los otros dos socios de la compañía, el presidente de la Diputación, Luis Rey, y el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez. Una vez que se ha otorgado la solidez financiera a la sociedad, con la inyección de nueve millones de euros, Lacus Group ha elaborado dos planes, uno de negocio y otro estratégico, que marcarán el camino de Norma Doors en los próximos cuatro años. Una vez transcurrido este periodo, tanto la Diputación como la Caja Rural podrán ejercer su opción de venta de las acciones y recuperar la inversión en Norma Doors, aunque la cuantía que consigan dependerá del resultado de la empresa.

El plan de negocio está elaborado y marca cuatro posibles escenarios de evolución de la empresa, desde el más optimista hasta el más pesimista, pasando por uno probable y otro menos pesimista. Tarragó aclaró que la estructura financiera actual sostendría a Norma en el peor de las situaciones. Una vez que la empresa vuelve a tener saldo positivo, tras los últimos meses en los que se han sufrido tensiones de tesorería, los nuevos dueños de Norma han puesto ya en marcha un cambio de gestión que se necesitaba con urgencia. «Lo primero que vimos, cuando analizamos la documentación de la empresa, es que estaba mal gestionada pero tenía muchas posibilidades», explicó Tarragó.

Para conseguir los objetivos de crecimiento se va a implantar el método de trabajo manufacturing, que es una herramienta que se adaptará a la fabricación de las puertas para mejorar la calidad en cada fase del proceso. Para Tarragó se tiene que perfeccionar el acabado del producto «con el que queremos ser competitivos también en costes», puntualizó el industrial. Para ello se ha incorporado un equipo de ingenieros en la planta que han comenzado a trabajar en el plan de mejora. «Al final no queremos salir a vender, queremos que vengan a comprarnos puertas», a lo que se sumará una inversión de un millón de euros en maquinaria y sistemas este año. En este sentido destacó «las buenas instalaciones con las que cuenta la empresa», pero explicó que es necesario renovar parte de las líneas de producción.

El nuevo modelo de gestión involucrará de una manera directa a la plantilla de empleados, cercana a los 240 trabajadores, porque la participación de los trabajadores estará orientada a los resultados, «resulta difícil mejorar si no se sabe que lo que se está haciendo está bien o mal», agregó Tarragó, quien lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Norma Doors y aseguró que se va a crear empleo estable «porque si pensamos duplicar o triplicar la facturación no se puede hacer con la misma gente, si hubiésemos pensado en bajar la plantilla no hubiésemos entrado», agregó Tarragó.

Los trabajadores han firmado un plan de flexibilidad con la dirección que facilitará en esta nueva etapa adecuar la producción a la demanda, por tratarse de un sector muy cambiante. Tarragó subrayó la buena disposición de los operarios y del equipo directivo, «entre los que hemos visto ganas» e insistió en que los recientes problemas están relacionados con una mala gestión ante la falta de inversiones y el arranque de un proyecto que cuenta con una enorme complejidad. La nueva dirección ha comenzado a redactar un Plan Estratégico que le permitirá definir si diversificará el producto, centrado ahora en la fabricación de puertas, valorando la posibilidad de hacer armarios.

Lacus Group es el tercer socio industrial que se incorpora a Norma Doors desde que se constituyó la compañía en 2013 para sacar a la antigua Puertas Norma de la liquidación. El grupo catalán Tover fue el primer socio industrial de la Diputación y de la Caja Rural, en esta aventura empresarial.

El empresario no llegó a desembolsar todo el capital que había comprometido, como así recordó ayer el presidente de Caja Rural, Carlos Martínez, cuando decidió abandonar la compañía. Ello obligó a los socios institucionales buscar otro socio.

El grupo belga Thys-Alcopa fue el elegido y entró a formar parte de la sociedad tras adquirir las acciones de Tover. El responsable de la empresa, Luc Thys, entró con el firme propósito de recuperar los niveles de actividad que tenía Norma en 2007. El socio belga generó importantes expectativas, con su llegada, y anunció un incremento de la producción y una diversificación del producto, junto con el desarrollo de I+D.

Carlos Martínez reconoció ayer que con «Thys parece que habíamos dado en el clavo, pero posteriormente Alcopa consideró que el sector de las puertas no era estratégico y nos dijo que abandonaba Norma». Thys no acometió inversiones en la fábrica de San Leonardo que provocó los problemas de los últimos meses.

«La tercera es la vencida», aseveró Carlos Martínez, en referencia a la apuesta que ha realizado la familia Tarragó de la que destacó su seriedad, su capacidad de trabajo y la claridad de ideas. En los mismos términos se expresó el presidente de la Diputación, Luis Rey, que dijo que «entendimos desde el primero momento que Tarragó era el socio que buscábamos por la vinculación que tiene con la provincia. Nos convenció y creemos que hemos acertado con el socio que necesitamos en una fase necesaria para la consolidación de la empresa».

La familia Tarragó conoce bien la realidad industrial soriana, en la que ha participado en empresas del sector de la automoción, Huf España (El Burgo) y Fico Mirrors, en la capital.

Los socios institucionales esperan concluir su andadura empresarial en Norma Doors dentro de cinco años y recuperar la inversión aportada, de acuerdo al nuevo pacto de socios, que vincula el capital a recuperar a los resultados de la compañía.

Jorge Tarragó puso en valor los pasos que han dado los diferentes socios de Norma para reflotar la empresa. «Es muy importante la apuesta que ha realizado una caja del tamaño de la Rural por la empresa, grandes bancos no lo hubiesen hecho». La familia Tarragó valoró su entrada en Norma ante la petición que le realizó el empresario soriano de la diáspora, León Bartolomé. Fue el que advirtió al grupo catalán de las posibilidades que tenía Norma. En ese momento, la familia Tarragó no evaluó si sus socios de viaje eran instituciones públicas o privadas. Según Tarragó, «es el mejor socio, porque han sido capaces de reflotar Norma anteponiendo los intereses públicos a los privados».