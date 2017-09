Suárez-Quiñones acusa a Asden de frenar el desarrollo económico

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó ayer «la cerrazón» de la Agrupación Soriana en Defensa de la Naturaleza (Asden) que no acata las sentencias jurídicas sobre el Parque Empresarial del Medio Ambiente (Pema) con la que «está frenando el desarrollo económico de Soria».

Asden decidió agotar la vía judicial y recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declaró legal el Parque Empresarial, ante el Tribunal Supremo. Un recurso que anunció hace unas semanas.

Suárez-Quiñones aseguró que el Gobierno regional esperará a tener en sus manos una sentencia firme para acometer inversiones en el polígono industrial, ubicado en el municipio de Garray, a la vez que advirtió que la paralización judicial, a la que ha llevado Asden a este proyecto, comienza a tener repercusiones negativas porque varias empresas que habían mostrado su interés por instalarse están reconsiderando su postura «porque quieren un horizonte de actividad económica» que no esta garantizado, por lo que es posible que busquen otras alternativas y otras ubicaciones.

Suárez-Quiñones espera que el Tribunal Supremo no admita a trámite el recurso e insistió en que desde la Junta no se entiende por qué el grupo ecologista no acata los dictado jurídicos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «no se trata de intereses sociales ni medioambientales», precisó, «porque estos están perfectamente razonados y fundamentados en la ultima sentencia del tribunal de 60 folios». En este sentido agregó que «no sabemos bien qué intereses persiguen, pero los del desarrollo de Soria no son».

El consejero no aventuró el plazo de tiempo que puede tardar en resolverse esta vía judicial. El recurso debe pasar primero por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y luego a una de las salas del Tribunal Supremo. A juicio del consejero, se deben dar una serie de condicionamientos para admitirse la casación, ya que el recurso de casación está limitado por las últimas reformas para que sirva, no como una nueva instancia, sino como elemento unificador de la doctrina de interpretación de los tribunales. «Entendemos que no hay materia casacional relevante para el caso que permita admitirlo a trámite, pero no corresponde decidir a la Junta y por tanto lo sujetaremos a lo que establezca a la autoridad judicial», agregó.

En el caso de que el Supremo admita a trámite el recurso contra el PEMA (Ciudad del Medio Ambiente) acabaría la vía judicial con la sentencia del Alto Tribunal.