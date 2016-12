Los socios de Norma ultiman las negociaciones con el grupo catalán Tarragó

Diputación Provincial y Caja Rural ultiman las negociaciones con la familia Tarragó para alcanzar un acuerdo que permita la entrada del grupo empresarial catalán en Norma Doors. Sin embargo, la decisión todavía no está tomada y sigue encima de la mesa la otra propuesta empresarial, liderada por una filial española de Royal Group (un fondo de inversión). Ayer, incluso se valoraba la posibilidad de que ahora se cerrase la operación empresarial con uno de los grupos y el otro se pueda incorporar a medio plazo en la compañía. Parece ser, que la familia Tarragó, que formó parte del accionariado de Ficosa y Carbures (dos empresas implantadas en Soria), es la que ha mostrado más interés en los últimos días.

El presidente de la Diputación, Luis Rey, explicó ayer que la decisión está a falta de flecos. Las partes deben alcanzar un acuerdo en lo que se refiere al capital que se debe aportar, en circulante y crédito, para darle seguridad a la compañía, ya que está claro que los nuevos inversores adquirirían el 45% de las acciones que ostenta en la actualidad el grupo Thys-Alcopa. Asimismo, dentro de las negociaciones se plantea el nuevo valor de la compañía ante una ampliación de capital. Esto modificaría las representaciones actuales, como la de Diputación, que cuenta con un 45% de las acciones actuales que se podrían devaluar, «pero eso no es lo que más nos preocupa ahora», dijo Rey, quien aseguró que estaría garantizado la recuperación del capital inicial aportado.

El interés de dos grupos industriales por entrar en el accionariado de Norma «nos hace pensar que la compañía tiene futuro». Rey también ha mantenido estos días una reunión con los directores comerciales de la compañía para conocer la cartera de pedidos, de los que dijo que se encuentran con buena salud.

El presidente espera que la entrada de un grupo empresarial acabe con la incertidumbre en el seno de la fábrica «para que todo se normalice y siga creciendo en el exterior como lo está haciendo ahora», significó.

Según ha podido saber este periódico, hasta que no se firmen las condiciones con el nuevo accionista, Caja Rural no aportará los 1,5 millones de euros comprometidos para Norma Doors, con el fin de salvar el balance económico anual de la fábrica de San Leonardo que sufre problemas de liquidez desde hace varios meses. En la actualidad la fábrica apenas cuenta con actividad y la plantilla no ha cobrado las nóminas de los dos últimos meses.

Para facilitar todo este proceso, los trabajadores han aprobado, en asamblea, el acuerdo entre el comité de empresa y la dirección que pone en marcha un plan de flexibilidad horaria, con una bolsa de horas que permitirá la implantación de un cuarto turno en la fábrica para poder disponer de la plantilla en los periodos de elevada producción. Rey ensalzó la buena disponibilidad de la plantilla que «me trasladó el nerviosismo y la preocupación por la situación de la empresa, en la reunión que tuve el pasado viernes con los miembros del comité de empresa».

El presidente de la Diputación se mostró optimista a pesar de que el segundo semestre del año «no ha sido tan bueno como el primero, pero hasta que no se cierre el ejercicio no se conocerán las cifras definitivamente».