Soberbio, imponente, desconfiado

Soberbio, majestuoso, imponente cuando vuela y en tierra. También desconfiado. Es el buitre –tan de casa– y alzamos el vuelo con él. El último censo (2008) cifraba la población de buitres leonado en Soria en 910 parejas, si bien ahora se acercarán a las mil. Verles no resulta difícil, acercarse a ellos cuando están en tierra comiendo o en un árbol es algo más complicado. Su formidable aspecto impresiona, pero no es temible aunque sí muy receloso.

Sus zonas de asentamiento son fundamentalmente la del Cañón de Río Lobos y también el sur de la provincia, por Tiermes, Montejo y Caracena, pero también en otros puntos como la Sierra de Cabrejas –por el Pico Frentes–, el Moncayo y San Pedro Manrique.

El buitre en Soria ya no pasa horas bajas. Lejos quedó el problema de las vacas locas que puso a dieta y en peligro a un ave necrófaga, que se alimenta de carroña y animales muertos. La habilitación de seis muladares en la geografía provincial les garantizan ahora la comida, pero ojo: «El sistema de alimentación de muladares fijos les garantiza una parte de la alimentación, no toda», explica el jefe de la Sección de Medio Natural de la Junta, José Manuel Meneses.

La mayor parte de la alimentación del buitre llega en áreas Zepaen (Zonas de Especial Protección de Aves Necrófagas). O lo que es lo mismo, lugares a los que ganaderos autorizados de la provincia arrojan animales muertos. «Tienen que buscar la comida, bajar al suelo, pelearse. No es algo predecible. La idea que defendemos es ésta», cuenta uno de los mayores expertos de Soria en el reino animal. Meneses responde de este modo cuando se le plantea la experiencia con buitres de Bunyol, en Teruel, donde dar de comer a buitres se ha convertido en punto de atracción turística de cientos de personas.

La población de buitres más controlada es la del Parque Natural del Cañón, donde anidan unas 200 parejas, una quinta parte de las que hay en la provincia. No todas crían. Entre 150 y 160 parejas de buitres sacan un centenar de pollos al año y hay una treintena que no crían, según las citadas fuentes.

Nacen, comen y también mueren en la provincia. Pese a su envergadura, el buitre tiene enemigos mortales, tan imponentes como él. Su principal amenaza son los parques eólicos, donde cada año mueren en la provincia un centenar de aves. Los aerogeneradores resultan mortales para un animal «más sensible» que otras rapaces al cíclico movimiento de las aspas. Es grande y lento en el vuelo a diferencia del águila, que puede esquivar con más facilidad el parapeto que encuentra en el aire.

El otro enemigo viene directamente de la mano del hombre. Se llama veneno y origina la muerte de entre 10 y 15 buitres al año. El daño no llega solo. Quien utiliza veneno en la naturaleza lo hace de forma intencionada -e infringiendo la ley, por supuesto- pero las consecuencias son indiscriminadas. Puede que se quiera pillar a un zorro, pero las víctimas sean otras como el buitre, el alimoche, el milano real (ésta en peligro de extinción)...

Pese a ello, la población de buitres en Soria se mantiene estable, según indica el jefe de la Sección de Espacios Naturales de la Junta.

No muy lejos de estos lares habita el buitre negro, pero no anida en la provincia y posee marcadas diferencias con el soriano. La más llamativa es que no anida en rocas, sino en altos pinos en los que construye refugios importantes en tamaño. Reina en Segovia, en la parte que linda con Madrid y también cerca de Soria. Unos y otros (leonados, negros, quebrantahuesos y alimoches –los cuatro que habitan en la península–, cóndor andino...) tienen su día en el calendario: el dos de septiembre, Día internacional de Concienciación de los Buitres, establecido por el declive de su población a nivel nacional.