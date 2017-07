Sin unanimidad en Pinares sobre la estación de Urbión

El proyecto de estación de nieve en Urbión ha provocado en los alcaldes de Pinares impresiones distintas. La Diputación trasladó el lunes a los ayuntamientos las conclusiones del estudio realizado por una empresa externa para conocer la vialidad de un proyecto de montaña en Urbión, el cual plantea una inversión inicial de 35 millones de euros para una estación con 25 kilómetros de pistas, localizada en terreno protegido por un PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) al formar parte del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión .

El documento analiza cinco puntos como son la ubicación, la inversión, la climatología, el medio ambiente y la viabilidad económica, aspectos sobre los que los alcaldes no muestran una postura unánime. Sí coinciden en una cosa: la necesidad de que Pinares, esta vez sí, logre sacar adelante un proyecto de nieve, que el presidente de la Diputación, Luis Rey, resucitó esta legislatura después de años dormido.

El alcalde de Duruelo, Alberto Abad, cree que la estación, tal y como está planteada, «no es viable, ni medioambiental ni económicamente. No lo digo yo, lo dice el estudio que se ha hecho. Si quienes», argumenta. ve el principal escollo en la ubicación dentro del Parque Natural de Urbión. «No lo digo yo, lo dicen los informes», argumentó el responsable municipal, para quien la Junta «no ha puesto nada de voluntad».

Abad se mostró crítico con la Administración Regional porque, indicó, «nos ha dicho que no se puede hacer porque está en un parque natural. Resulta bonito decir que no se puede hacer y no ver lo que perjudica a los demás que no se lleve adelante el proyecto, no sólo a Pinares, sino a toda Soria», agregó, aludiendo a conversaciones informales mantenidas con dirigentes regionales.

La Junta no se ha pronunciado en ningún caso sobre la posibilidad de modificar el Porn o incluir excepciones, primero porque la decisión por parte de la Diputación no está tomada. De hecho, la institución provincial va a encargar ahora un informe sobre la viabilidad de ampliar la estación de Santa Inés y buscar otras alternativas y, en base a ello, decidir.

Sin impacto

El dirigente municipal sostiene que «el impacto no es tan grande», a la vez que ensalzó el proyecto desde el punto de vista turístico y también de creación de empleo. El estudio realizado por Neugest 1957 habla de 89 puestos de trabajo, el 40% fijos. Asimismo, restó importancia al coste del mantenimiento anual ya que la mayoría de las estaciones requieren ayudas. Sobre una hipotética ampliación del punto de nieve, el alcalde durolense cree que «el recorrido de Santa Inés es el que tiene. Pienso que repercutiría en la misma gente que ya va, nieve para familias e iniciados. Invertir dinero para que retorne lo mismo... No sé. Ojalá esté equivocado».

«Prioridad absoluta para el proyecto de nieve en Duruelo y Covaleda» confiere también a la estación de esquí el alcalde de este último municipio. José Antonio de Miguel subrayó por encima de todo las posibilidades turísticas que abre un proyecto así, en cuanto a hostelería, comercio, empresas y servicios, pero «toca esperar y buscar alternativas».

De Miguel no cree que «el escollo» medioambiental por el Porn sea de peso. «Si en Castilla y León hay voluntad para cambiarlo, se hará. Ahí están los casos de Sierra Nevada y Pirineos, también dentro de parque natural. Es un escollo pero no imposibilita», opinó. Sus reservas viene del lado de lo económico y las resumió de forma clara: «Si nos vemos mal para traer un médico o un profesor de refuerzo, no sé hasta qué punto conseguiríamos financiación para mantener año a año la estación. Claro que estoy a favor, pero de dónde vamos a sacar 1,5 millones al año».

Prudente y con cautela, la alcaldesa de Vinuesa no se mostró a favor ni de lo uno ni de lo otro de forma expresa, pero puso encima de la mesa las «limitaciones» del proyecto en Urbión: podría dilatarse en el tiempo y «llevar a posturas encontradas por parte de algunos sectores sociales y de la propia Junta, con la que habría que contar» para plantear cualquier excepción, advirtió.

Asunción Medrano recordó que en su día Medio Ambiente «ya nos trasladó que los Porn prohiben cualquier construcción dentro y aconsejó mejor Santa Inés». La alcaldesa y diputada pinariega dijo que «los datos y números que han planteado los técnicos están ahí. Ahora es mejor esperar a ese estudio sobre la ampliación de Santa Inés y en base a eso, poner todo en una balanza, analizar y decidir qué es lo más conveniente».

Esta vez, sí o sí

La alcaldesa subrayó el afán de consenso que persigue la Diputación en este proyecto, recordando que en los próximos días se presentará a colectivos interesados en la materia. Medrano se mostró rotunda al afirmar que «este tren no hay que dejarlo pasar. Ahora, sí o sí, hay que sacar adelante un proyecto de nieve. Da igual dónde se ubique, pero tiene que estar en Pinares», agregó, recordando que iniciativas así redundan en toda la provincia de Soria y contribuyen a la desestacionalización del turismo.

El alcalde de Montenegro de Cameros, Enrique Iriondo, afirmó que no podía decir mucho sobre el proyecto de Urbión, argumentando que no estuvo en la reunión. Pero tiene claro cuál le gustaría que saliera adelante. «En Santa Inés la estación está hecha y da al norte. Hoy es la que más nieve mantiene», declaró, votando por la ampliación de la actual.