Serrano rompe la disciplina de voto y dice 'no' a los Planes

Estaba claro que los Planes Provinciales saldrían adelante y así fue. Pero el pleno de la Diputación en que se aprueba la mayor inversión de obra en los municipios -7,2 millones de euros tal y como venía dictaminado- reservó momentos de hemeroteca. El diputado del PP Benito Serrano rompió la disciplina de voto y dijo ‘no’ a los Planes Provinciales, mientras que el resto de compañeros de grupo se abstuvo. Fue sin previo aviso y para sorpresa de los suyos. «Ha sido un ‘no’ más en contra de la vicepresidenta que de los Planes, que nos ha acusado de no trabajar. Además me ha querido enfrentar a Fuentetoba», argumentó el corporativo recién finalizada la sesión en referencia a Esther Pérez.

Serrano se mostró molesto porque, en su opinión, hubo municipios que salieron «altamente beneficiados» frente a otros a los que el reparto arbitrario les dejó «en clara descompensación». «He tenido que escuchar en el pleno que a Golmayo se le subieran 5.000 euros, pero han tenido cuidado en esconder decir que momentos antes de subirlos, se le habían bajado 12.0000 euros sin criterio alguno a pesar de la descompensación, hecho que allí denuncié», explicó el diputado por la tarde en un comunicado de prensa. En ella añadió que votaba en contra por coherencia y por respeto hacia sus vecinos.

Así y con todo, su ‘indisciplina’ fue recibida con talante y entre sonrisas por parte de sus compañeros de filas, al menos en público. Con bastante menos agrado fueron acogidas las palabras del presidente de la Comisión de Planes, el diputano no adscrito José Antonio de Miguel, que utilizó el apartado de ruegos y preguntas para lanzar la última puya al PP en respuesta a la acusación de la portavoz popular, Ascensión Pérez, que le había dicho que trabajara y se leyera las memorias de las obras. «Mientras ustedes ‘trabajaban’ tanto, iban amasando una ingente cantidad de dinero -25 millones de euros- a base de no hacer Planes Provinciales, que en 2011 y 2012 dejaron reducidos a la mínima expresión. A lo mejor entenden eso como solidaridad», le espetó a la portavoz popular.

Los Planes salieron adelante por 13 votos a favor, 9 abstenciones y un voto en contra. Faltó el popular Jesús Elvira. La cuantía de las obras previstas supondrá una inversión de 7.912.445 euros, de los que cinco serán aportados por la Diputación y 2,9 millones por los ayuntamientos. Plantean 253 actuaciones, de las que 111 son obras hidráulicas, 46 de pavimentaciones, 42 de arreglo de edificios y 29 de alumbrado, entre otras. Trece de las obras son plurianuales, esto es, «tienen el compromiso de una fase siguiente el próximo año», en palabras de De Miguel. Quince municipios no solicitaron ninguna obra, cuatro de los cuales tiene plurianual anterior. El criterio de reparto de las bases –modificadas estos Planes- son 5.000 euros de partida cada municipio, más 30 euros por habitante, más 3.000 por cada pedanía. «Se han recogido la mayor parte de las propuestas», aseguró el diputado, que calificó los Planes de «justos, solidarios y equitativos».

Las filas del PP no dudaron de las propuestas recogidas pero se levaron en armas contra la distribución de fondos: «¿Qué criterio que no sea la arbitrariedad han seguido para ese reparto?», preguntó Ascensión Pérez, que llevó los calificativos de Planes al polo opuesto, «desproporcionados, injustos e insolidarios». El argumento que expuso fue que Almazán, el Burgo y San Esteban «se llevan casi 900.000 euros de los cinco millones que pone la Diputación». La portavoz popular reconoció que las bases se cumplen pero no estuvo de acuerdo en el reparto.

En el siguiente turno de intervención, Gobierno y oposición descendieron al euro, al pueblo y al barrio, protagonizando un enfrentamiento sin conclusiones finales. Para la vicepresidenta, las conclusiones de la oposición «nada tienen que ver con la realidad». Mientras, el presidente de Planes reprochaba al PP «falta de consistencia en sus argumentos». De Miguel recordó a Ascensión Pérez que San Esteban tenía 18 barrios que «con ustedes no vieron una ‘perra’ porque con entonces los Planes no tenían criterios», citando pueblos y lo que reciben por vecino. «No quería entrar en discusiones de pueblos y les pido que reflexionen». La diputada popular insistió en que «la desproporción era bestial, brutal», enfatizó, calificando de nuevo los Planes de insolidarios con los más pequeños.